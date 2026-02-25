Na tym fragmencie autostrady A4 kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu. Na odcinku węzeł Krapkowice - MOP Góra św. Anny uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
We wtorek 24 lutego o godzinie 12 wprowadzono nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4.
Pomiar działa na odcinku węzeł Krapkowice - MOP Góra św. Anny w województwie opolskim.
Dozwolona prędkość na tym odcinku dla samochodów osobowych to 140 km/h, a dla ciężarowych - 80 km/h. Długość odcinka pomiarowego wynosi 6,5 km - poinformowało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD).
Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) to rozwiązanie coraz częściej spotykane na polskich drogach. System ten kontroluje, czy kierowcy nie przekraczają dozwolonej prędkości na określonym fragmencie trasy. W odróżnieniu od tradycyjnych fotoradarów, OPP nie mierzy prędkości w jednym punkcie, ale oblicza średnią szybkość pojazdu na całym nadzorowanym odcinku.
Na początku i końcu kontrolowanego fragmentu drogi zamontowane są kamery. Każdy przejeżdżający samochód zostaje zarejestrowany - system automatycznie odczytuje jego tablice rejestracyjne i mierzy czas przejazdu. Jeśli wyliczona średnia prędkość przekracza dozwoloną wartość, kierowca otrzymuje mandat, tak jak w przypadku tradycyjnego fotoradaru.