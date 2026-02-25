Na tym fragmencie autostrady A4 kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu. Na odcinku węzeł Krapkowice - MOP Góra św. Anny uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4 / fot. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD)

We wtorek 24 lutego o godzinie 12 wprowadzono nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4.

Pomiar działa na odcinku węzeł Krapkowice - MOP Góra św. Anny w województwie opolskim.

Dozwolona prędkość na tym odcinku dla samochodów osobowych to 140 km/h, a dla ciężarowych - 80 km/h. Długość odcinka pomiarowego wynosi 6,5 km - poinformowało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD).

Odcinkowy pomiar prędkości - jak działa system?

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) to rozwiązanie coraz częściej spotykane na polskich drogach. System ten kontroluje, czy kierowcy nie przekraczają dozwolonej prędkości na określonym fragmencie trasy. W odróżnieniu od tradycyjnych fotoradarów, OPP nie mierzy prędkości w jednym punkcie, ale oblicza średnią szybkość pojazdu na całym nadzorowanym odcinku.

Na początku i końcu kontrolowanego fragmentu drogi zamontowane są kamery. Każdy przejeżdżający samochód zostaje zarejestrowany - system automatycznie odczytuje jego tablice rejestracyjne i mierzy czas przejazdu. Jeśli wyliczona średnia prędkość przekracza dozwoloną wartość, kierowca otrzymuje mandat, tak jak w przypadku tradycyjnego fotoradaru.