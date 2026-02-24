​Dwóch koszalińskich policjantów, podejrzanych o nękanie osób w kryzysie bezdomności, zostało wydalonych ze służby - przekazał podkom. Piotr Jaworski z zespołu prasowego zachodniopomorskiej policji. Sprawa wyszła na jaw w listopadzie 2025 roku. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.

W sprawę jest zamieszanych więcej funkcjonariuszy. Procedurę wydalenia ze służby trzech policjantów Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie wszczął komendant zachodniopomorskiej policji. Jak przekazał podkom. Jaworski, dwóch funkcjonariuszy zostało już wydalonych ze służby, wobec trzeciego procedura jeszcze trwa. Jest na końcowym etapie.

Czwarty funkcjonariusz został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym wszczętym przez komendanta koszalińskiej policji. Sprawa nękania bezdomnych przez mundurowych w zachodniopomorskim Koszalinie wyszła na jaw w listopadzie 2025 roku.

Proceder miał trwać od września. Komenda Miejska Policji w Koszalinie przeprowadziła postępowanie wewnętrzne, a zgromadzony materiały przekazała prokuraturze. Ta wszczęła śledztwo.

Jak informowała prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, czterech policjantów usłyszało zarzuty przekroczenia uprawnień. Mieli oni m.in. bez powodu nachodzić nocą bezdomnych, pryskać im w twarz gazem, niszczyć ich suszące się ubrania. Dwóch z podejrzanych zarzucono dodatkowo nakłanianie świadków do składania w tej sprawie fałszywych zeznań.

Zarzut nękania bezdomnych usłyszała także osoba, która nie pracuje w policji. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Dwóch policjantów z dodatkowymi zarzutami i cywil zostali decyzją Sądu Rejonowego w Koszalinie aresztowani na trzy miesiące.

Na wniosek prokuratora opuścili jednak areszt dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem. Śledczy uznali bowiem, że ustały przesłanki do stosowania tego środka zapobiegawczego.

Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.