Samoloty linii Ryanair polecą latem z Katowic w cztery nowe kierunki. Będą to: Malaga, Aarhus, Lamezia Terme i Tirana. Przewoźnik zapowiedział bazowanie latem w Katowicach dziewięciu swoich samolotów, w ub. roku było ich osiem.

Samolot linii Ryanair na lotnisku Katowice Airport / Shutterstock

Ryanair uruchamia cztery nowe połączenia z Katowic na sezon letni 2026: Malaga, Aarhus, Lamezia Terme i Tirana.

Z Katowic samoloty Ryanair polecą w sumie na 26 trasach.

W jakie dni loty na nowych trasach? Przeczytasz poniżej.

Ryanair poinformował, że utrzyma latem w Katowicach bazę z trzema samolotami wykonującymi połączenia regularne; dołączy do nich sześć kolejnych maszyn latających w czarterach. Powinno to przełożyć się na obsłużenie w sezonie ponad 2,2 mln pasażerów.

W sezonie letnim samoloty przewoźnika mają latać z Katowic na 26 trasach. Nowymi kierunkami będą: Malaga (od 30 marca, loty w poniedziałki i piątki), Aarhus (od 2 czerwca; loty we wtorki i soboty), Lamezia Terme (od 2 czerwca; loty we wtorki, czwartki i soboty) i Tirana (od 2 czerwca; loty we wtorki, czwartki i soboty).

Przewoźnik przekonuje, że jego katowicka baza przekłada się na ponad 1,7 tys. miejsc pracy w regionie - w tym blisko 600 na stanowiskach pilotów, załogi pokładowej i inżynierów - oraz inwestycje na poziomie 900 mln dolarów.

Katowicka baza Ryanaira została otwarta w październiku 2019 r., choć linia wykonała stamtąd pierwszy lot w 2007 r.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W ub. roku odprawiono tam 6,39 mln pasażerów, wcześniej rekordowy był 2023 r., gdy obsłużono 5,61 mln podróżnych. Katowice są krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i liderem regionalnym w zakresie komercyjnego cargo.