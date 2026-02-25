Co najmniej siedem osób cywilnych zginęło w wyniku rosyjskich ostrzałów Ukrainy w ciągu ostatniej doby; prawie 20 ludzi zostało rannych – przekazały w środę władze obwodów zaporoskiego, chersońskiego i dniepropietrowskiego.

Kolejne ofiary śmiertelne rosyjskich ataków w Ukrainie

Ogółem w ciągu doby okupanci przeprowadzili 643 uderzenia w 32 miejscowościach obwodu zaporoskiego. W wyniku wrogich ataków zginęło czworo ludzi, a dwoje zostało rannych. Powiadomił o tym szef władz obwodu zaporoskiego na południowym wschodzie kraju Iwan Fedorow.

27 miejscowości ostrzelały wojska rosyjskie w obwodzie chersońskim w południowej części Ukrainy. "Przez rosyjską agresję zginęła jedna, a rannych zostało 11 osób" - tak z kolei napisał w komunikacie szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin.

"W wieczornym ataku z zastosowaniem kierowanych bomb lotniczych zginęło dwoje ludzi, 71-letni mężczyzna i 89-letnia kobieta. Rannych zostało pięć osób. Uszkodzono sześć budynków prywatnych" - poinformował szef dniepropietrowskiej rady obwodowej Mykoła Łukaszuk.

