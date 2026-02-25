Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca, to jedno z najważniejszych świąt państwowych upamiętniających polskich bohaterów XX wieku. Ustanowione w 2011 roku przez Sejm RP, ma na celu oddanie hołdu żołnierzom podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę o wolną Polskę, sprzeciwiając się narzuconej przez Związek Radziecki władzy komunistycznej. Data 1 marca nie jest przypadkowa - tego dnia w 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie zamordowano przywódców IV Zarządu Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", jednej z najważniejszych organizacji antykomunistycznych.

Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych w Kwaterze na Łączce na Powązkach Wojskowych w Warszawie / Albert Zawada / PAP

1 marca w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kim byli Żołnierze Wyklęci? Skąd wzięło się to określenie? Jaki jest ich symbol? Piszemy o tym w poniższym artykule.

Kim byli Żołnierze Wyklęci? Historia i definicja

Żołnierze Wyklęci, nazywani również Żołnierzami Niezłomnymi, to członkowie polskiego podziemia niepodległościowego, którzy po 1945 roku nie zaakceptowali nowego, komunistycznego porządku.

Wbrew oficjalnej propagandzie PRL, która przedstawiała ich jako "bandytów" i "wrogów ludu", byli to ludzie, którzy nie pogodzili się z utratą suwerenności Polski i walczyli o jej niepodległość. Ich działalność obejmowała zarówno walkę zbrojną, jak i akcje propagandowe, wywiadowcze czy sabotażowe. Szacuje się, że przez szeregi powojennego podziemia przewinęło się nawet 200 tysięcy osób.

Dlaczego Żołnierze Wyklęci? Geneza nazwy i losy bohaterów

Określenie "Żołnierze Wyklęci" pojawiło się w latach 90. XX wieku i odnosi się do losu tych, którzy zostali wykluczeni ze społeczeństwa przez komunistyczne władze. Wielu z nich zostało zamordowanych w więzieniach, inni spędzili lata w ciężkich warunkach, byli torturowani, a ich rodziny poddawano represjom.

Przez dziesięciolecia ich historie były przemilczane lub fałszowane. Dopiero po 1989 roku rozpoczęto proces przywracania im należnego miejsca w historii Polski.

Najbardziej znani Żołnierze Niezłomni - sylwetki bohaterów

Wśród Żołnierzy Wyklętych szczególne miejsce zajmują takie postacie jak:

Rotmistrz Witold Pilecki - ochotnik do Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, po wojnie walczył z komunistami, zamordowany w 1948 roku.

- ochotnik do Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, po wojnie walczył z komunistami, zamordowany w 1948 roku. Major Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka" - dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK, symbol walki na Wileńszczyźnie i Pomorzu.

- dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK, symbol walki na Wileńszczyźnie i Pomorzu. Danuta Siedzikówna "Inka" - sanitariuszka AK, zamordowana w wieku 17 lat.

- sanitariuszka AK, zamordowana w wieku 17 lat. Generał August Emil Fieldorf "Nil" - dowódca Kedywu AK, po wojnie skazany na śmierć i stracony w 1953 roku.

Ich losy stały się symbolem niezłomności, odwagi i poświęcenia dla ojczyzny. Dziś są patronami szkół, ulic, a ich imiona noszą liczne inicjatywy społeczne i patriotyczne.

Wilk i "Trop Wilczy". Symbole Niezłomnych

Symbolem Żołnierzy Wyklętych stał się wilk - zwierzę niezależne, walczące o przetrwanie, często samotne. Ten motyw pojawia się w licznych materiałach edukacyjnych, plakatach i wydarzeniach.

Największą inicjatywą upamiętniającą jest ogólnopolski bieg "Tropem Wilczym", organizowany od 2013 roku. Wydarzenie to odbywa się w setkach miejscowości w Polsce i za granicą, gromadząc tysiące uczestników, którzy w ten sposób oddają hołd bohaterom podziemia niepodległościowego.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - jak obchodzimy 1 marca?

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych mają charakter ogólnopolski. W całym kraju odbywają się uroczystości państwowe, msze święte, koncerty, wystawy, projekcje filmów i spotkania edukacyjne.

W wielu miastach odsłaniane są pomniki i tablice pamiątkowe, a w szkołach prowadzone są lekcje historii poświęcone Żołnierzom Niezłomnym. Coraz większą popularnością cieszą się także inicjatywy społeczne, takie jak wspomniany bieg "Tropem Wilczym" czy akcje rekonstrukcyjne.

Żołnierze Niezłomni - pamięć i kontrowersje

Choć pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest dziś szeroko upowszechniana, temat ten budzi także kontrowersje. Część historyków i publicystów zwraca uwagę na trudne epizody z działalności niektórych oddziałów, w tym przypadki zbrodni na ludności cywilnej.

Instytut Pamięci Narodowej podkreśla jednak, że zdecydowana większość Żołnierzy Wyklętych walczyła o wolność i niepodległość Polski, a ich losy zasługują na szacunek i pamięć.