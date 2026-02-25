​Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymały pięć osób podejrzanych o to, że próbowali przerzucić do Rosji specjalistyczny sprzęt do produkcji układów scalonych. Wykorzystuje się go m.in. w dronach bojowych. Zatrzymani to czwórka Białorusinów i Polka.

Udaremniono przerzut maszyny do produkcji układów scalonych dla Rosji – sześć osób z zarzutami (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock/PAP/Darek Delmanowicz /

ABW informuje, że do zatrzymania doszło 18 lutego.

Czwórka Białorusinów i Polka chcieli przerzucić przez Białoruś do Rosji specjalistyczne urządzenie do produkcji układów scalonych.

Prokuratura postawiła im zarzuty. Usłyszała je także jedna osoba doprowadzona z aresztu śledczego w Łodzi. Dotyczą one wspierania agresji Rosji na Ukrainę, m.in. poprzez usiłowanie naruszenia tzw. ustawy sankcyjnej, która wprowadza zakaz eksportu urządzeń o strategicznym znaczeniu dla przemysłu wojskowego. Za złamanie tych przepisów grozi kara co najmniej trzech lat więzienia.

Dzięki wcześniejszym działaniom służb udało się zabezpieczyć maszynę i udaremnić jej wywóz. Według śledczych współpraca polskich organów ścigania zakłóciła dostawy sprzętu militarnego dla rosyjskich wojsk operujących we wschodniej Ukrainie.

20 lutego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trzech podejrzanych na trzy miesiące. Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju.