Magdalena Fręch awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA 500 rozgrywanego na twardych kortach w meksykańskiej Meridzie. Polka pokonała reprezentującą Uzbekistan Marię Timofiejewą 6:4, 7:6 (8-6). Pojedynek trwał dwie godziny i 16 minut. Deblowy mecz wygrała z kolei Katarzyna Piter.

Magdalena Fręch awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Meksyku / Rex Features/East News / East News

Magdalena Fręch wygrywa na korcie w Meridzie

28-letnia Fręch w rankingu zajmuje 57. miejsce, a o sześć lat młodsza Timofiejewa klasyfikowana jest na 155 pozycji. W każdym z setów własny serwis nie był atutem zawodniczek. W drugim tenisistki wygrały tylko po dwa swoje podania. Podobnie było w tie-breaku. Magdalena Fręch zwyciężyła po drugim meczbolu.

Z Hiszpanką o ćwierćfinał

O ćwierćfinał powalczy z występującą z "siódemką" Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro (48. WTA). W Meridzie występuje również rozstawiona z numer ósmym Magda Linette (47. WTA), która w pierwszej rundzie wyeliminowała Niemkę Tatjanę Marię 7:6 (7-3), 6:3.

Piter odpadła w kwalifikacjach gry pojedynczej, za to w deblu rozpoczęła od wygranej. Wspólnie z reprezentantką Indonezji Janice Tjen pokonały Brytyjkę Madeleine Brooks i Chinkę Feng Shuo 7:6 (10-8), 6:3. W ćwierćfinale zmierzą się z Czeszką Marie Bouzkovą i Amerykanką Ann Li.

Wynik meczu 1. rundy singla:

Magdalena Fręch (Polska) - Maria Timofiejewa (Uzbekistan) 6:4, 7:6 (8-6).

Wynik meczu 1. rundy debla:

Katarzyna Piter, Janice Tjen (Polska, Indonezja) -Madeleine Brooks, Feng Shuo (W. Brytania, Chiny) 7:6 (10-8), 6:3.