Laserowe projektory dotarły do Morskiego Centrum Nauki, które powstaje w Szczecinie. Urządzenia zostaną zainstalowane w planetarium i będą wykorzystywane do pokazów związanych z astronomią, fizyką, biologią i chemią.

Do Morskiego Centrum Nauki dotarły projektory, które zostaną zainstalowane w planetarium. / Morskie Centrum Nauki /

Do Szczecina przyjechały projektory wysokiej rozdzielczości przeznaczone do zainstalowania w kuli planetarium. To urządzenia laserowe znanej japońskiej firmy, jakie znajdują zastosowanie także w symulatorach lotów oraz projektowaniu przemysłowym. Umożliwiają wyświetlanie obrazu o jasności do 5000 lumenów i gwarantują płynną, pozbawioną opóźnień reprodukcję szybkich obrazów.

Pięć projektorów, dzięki wbudowanym nadajnikom radiowym, umożliwia synchronizację z okularami i oglądanie pokazów w technologii trójwymiarowej. Planetarium MCN będzie wyposażone także w systemy nagłośnieniowe, oprogramowanie i fotele z panelami umożliwiający głosowanie publiczności.

Na żelbetowej kopule, która zmieści w sobie ekran o średnicy 10 m widzowie będą oglądać obraz wyświetlany w rozdzielczości REAL 6,6 K.

Planetarium pomieści 44 widzów. Przewidziano również miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pokazy będą związane z astronomią, fizyką, chemią i biologią. Prezentowane będą widowiska, programy popularno-naukowe przeznaczone dla każdej z grup wiekowych.

Będą również pokazy z użyciem specjalnego programu symulacyjnego do projekcji gwiezdnych. Da to możliwość przyjrzenia się z bliska każdemu znanemu obiektowi znajdującemu się w kosmosie. System Voting Box pozwoli na to, by widz sam przejął sterowanie pokazem, zabierając ze sobą w kosmiczną wyprawę pozostałych obserwatorów. Dzięki temu systemowi zamontowanemu w fotelach możliwe będzie również przeprowadzanie m.in. ankiet czy konkursów dla uczestników pokazów - mówi Jarosław Dobrzyński, rzecznik Morskiego Centrum Nauki.

Wyposażeniem Planetarium MCN zajmuje się konsorcjum firm AB-Micro z Warszawy oraz światowego potentata w wyposażaniu planetariów RSA Cosmos z siedzibą we Francji. Firma stworzyła ponad 400 planetariów w 35 krajach.

Planetarium Morskiego Centrum Nauki będzie z pewnością jedną z największych atrakcji w mieście i regionie. Dzięki urządzeniom i oprogramowaniu widzowie będą mogli "podróżować" nie tylko do odległych zakątków kosmosu, ale także do wnętrza Ziemi czy na dno oceanów - dodaje Jarosław Dobrzyński.

W maju planowany jest montaż specjalnego ekranu, konstrukcja powstaje na zamówienie Morskiego Centrum Nauki w USA.

Morskie Centrum Nauki ma zostać otwarte jesienią.