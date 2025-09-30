W Świnoujściu rusza jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat. W poniedziałek podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla części lądowej przyszłego portu zewnętrznego. To kluczowy etap na drodze do powstania Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego, który ma odmienić oblicze polskiej gospodarki morskiej.

Port w Świnoujściu / Shutterstock

Podpis pod umową złożyli przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz firmy Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego z Gdańska. Przedmiotem kontraktu jest opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego oraz pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą "Budowa dostępu lądowego do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu". Dokumentacja obejmie m.in. projektowanie torów kolejowych, dróg, parkingów oraz budynków niezbędnych do obsługi portu.

Podczas konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podkreślił znaczenie tego etapu. Ta dokumentacja jest niezbędna po to, aby powstały tory kolejowe, drogi, parkingi, aby powstał budynek dla służb sanitarnych, bo bez tego jest niemożliwe funkcjonowanie terminala. Patrzymy na rozwój tego przedsięwzięcia już nie tylko w perspektywie jednego terminala kontenerowego. Patrzymy na to szerzej, patrzymy na to ambitniej i tworzymy Przylądek Pomerania - zaznaczył.

Powstanie 186 hektarów nowego lądu

Projekt Przylądek Pomerania zakłada powstanie aż 186 hektarów nowego lądu, z czego 70 hektarów zostanie przeznaczone pod terminal kontenerowy. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak zintegrowany falochron, możliwe będzie wykorzystanie urobku z prac pogłębiarskich do budowy pirsu i nowego półwyspu. To otwiera zupełnie nowe możliwości dla rozwoju portu i całego regionu.

To będzie nowy port, który da w przyszłości dużo większe możliwości, w porównaniu do tego, co planowano do tej pory i w porównaniu do tego, co jest teraz. Chcemy do tej inwestycji podejść w sposób ambitny, odważny, bo to będzie inwestycja na dziesiątki lat - podkreślił wiceminister Marchewka.

Nowy port ma być najbardziej wysuniętym na zachód portem Polski, co pozwoli przejąć znaczną część ładunków obsługiwanych dotąd przez porty zachodnie. Terminal będzie przystosowany do obsługi największych statków transoceanicznych, o długości nawet do 400 metrów, które wpływają na Bałtyk.

Kompleksowa modernizacja infrastruktury

Inwestycja w Świnoujściu to nie tylko budowa nowego terminala. Równolegle realizowane są inne kluczowe przedsięwzięcia infrastrukturalne. Trwa budowa toru podejściowego o długości 70 kilometrów, który umożliwi bezpieczny i sprawny dostęp do portu. Modernizowana jest także linia kolejowa Nadodrzanka, łącząca Świnoujście z Wrocławiem, co znacząco poprawi logistykę transportu towarów w głąb kraju.

Wiceminister Marchewka przypomniał również o kończącej się rozbudowie drogi S3 na wysokości Świnoujścia. W ostatnich kilkunastu miesiącach przeprowadziliśmy szereg bardzo istotnych prac, które pozwoliły na uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, decyzji środowiskowej, która po sądowych bojach jest utrzymana w mocy, dzięki której możemy realizować nasze działania - wyliczył.

Jeszcze w tym roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę drogi technicznej, niezbędnej do realizacji inwestycji. Traktujemy terminal głębokowodny, rozbudowę portu w Świnoujściu, jako inwestycję priorytetową i kluczową dla polskiej gospodarki morskiej - dodał wiceminister.

Koszt budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu szacowany jest na ponad 10 miliardów złotych. Za realizację infrastruktury terminala odpowiadać będzie konsorcjum firm z Kataru i Belgii, natomiast część morską poprowadzi Urząd Morski w Szczecinie. Zakończenie budowy terminala planowane jest na 2029 rok.