Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Rafałowi B. Chodzi o siedem przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w tym na szkodę osób poniżej 15. roku życia. Chodzi o pięć dziewczynek, które były w wieku 8 i 11 lat.

Ofiary mężczyzny miały 8 i 11 lat / Shutterstock

Z ustaleń śledztwa wynika, że do przestępstw zarzucanych oskarżonemu Rafałowi B. dochodziło od 2019 r. do 23 października 2024 r. w Koszalinie.

Rafał B. uzyskał dostęp, posiadał i rozpowszechniał treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej lat 15 oraz zwierząt. W sumie chodzi o kilkadziesiąt tysięcy plików.



Czterem dziewczynkom, jak dowodzi prokuratura, prezentował wykonanie innej czynności seksualnej i utrwalał treści pornograficzne z udziałem dwóch innych małoletnich. Piątą dziewczynkę namówił do innej czynności seksualnej, utrwalił ją. Złożył tej małoletniej propozycję obcowania płciowego. Chciał się z nią spotkać.



Oskarżony, jak wynika z ustaleń śledztwa, dopuścił się zarzucanych mu przestępstw poprzez wykorzystanie sieci peer-to-peer oraz popularnych aplikacji do prowadzenia chatów internetowych.



Pokrzywdzone dziewczynki, gdy miało dojść do przestępstwa na ich szkodę, miały po 11 i 8 lat.



Rafał B. przyznał się jedynie do posiadania zakazanych treści pornograficznych. Odmówił ustosunkowania się do pozostałych zarzutów i składania wyjaśnień.



45-latek jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.