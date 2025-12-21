Do tragicznego pożaru domu jednorodzinnego doszło w niedzielny poranek w Wałczu w województwie zachodnipomorskim. Strażacy uczestniczący w akcji przy ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Niestety nie udało się uratować mu życia. Ucierpiał również strażak. Przewieziono go do szpitala. Na miejscu tragedii pracują służby, droga krajowa nr 22 jest zablokowana. Wyznaczono objazd ulicami Wałcza.

Pożar w Wałczu, 21.12.2025 / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu / Państwowa Straż Pożarna

Więcej najnowszych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Po godz. 8 w niedzielę straż pożarna w Wałczu w Zachodnipomorskiem dostała zgłoszenie o pożarze budynku przy ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego - na wylocie z ulicy Podgórnej.

W trakcie przeszukania budynku w mieszkaniu znaleziono mężczyznę. Strażacy podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą kontynuował zespół ratownictwa medycznego. Niestety mężczyzna zmarł.

Na miejscu pracują służby. Droga krajowa nr 22 jest zablokowana w obu kierunkach.

/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu