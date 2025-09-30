"Tak, jestem zadowolona. Wreszcie robimy coś dobrego dla środowiska" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska, komentując zaplanowany na środę start systemu kaucyjnego. Polityk wskazała, że obecnie recyklingowi poddawanych jest ok. 45 proc. butelek PET, a w systemie kaucyjnym będziemy mogli zebrać ich dwa razy więcej. Sowińska uważa, że 14 mld zł to przesadzona kwota, jeśli chodzi o koszt wprowadzenia systemu. Kontrolować go będą wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

"Musimy oduczyć się zgniatania puszek oraz butelek". Jutro rusza system kaucyjny

Od środy 1 października w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny. Nowe opakowania, które będziemy mogli zwrócić, będą oznaczone specjalnym znaczkiem (prostokąt ze strzałkami + napis "Kaucja" z podaną kwotą).

Musimy i chcemy to robić. Przede wszystkim chronimy nasze środowisko. Mniej opakowań będzie się poniewierało w przestrzeni publicznej, ale również robimy to ze względów gospodarczych - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska, odpowiedzialna za zmiany.

Urzędniczka przywołała przykład plastikowych butelek PET. Teraz zbieramy ich ok. 45 proc., a w systemie kaucyjnym mamy zbierać nawet dwa razy więcej. Rozmówczyni Piotra Salaka opiera swoje wyliczenia na doświadczeniach innych krajów Unii Europejskiej.

Dzięki temu zyskujemy ten surowiec dla gospodarki, żeby był cały czas w obiegu. W tej chwili on jest najczęściej spalany albo ląduje w lasach - powiedziała wiceminister.

Pytana o koszty, Anita Sowińska powiedziała, że "oczywiście system nie jest za darmo", a odpowiedzialni za niego są "operatorzy systemu kaucyjnego (którzy będą zbierać opakowania - przyp. red.), a tak naprawdę producenci napojów".

Komentując szacunki, które mówią, że wprowadzenie systemu będzie kosztowało ok. 14 mld zł, gość RMF FM powiedziała, że są one przesadzone.

W środę w Polsce rusza system kaucyjny. Wiceminister klimatu w RMF FM: Musimy i chcemy to robić

Zasady zwrotu butelek i puszek

Anita Sowińska powiedziała, że jeśli chcemy oddać puszkę lub butelkę objętą systemem kaucyjnym, nie możemy jej zgniatać. Nie możemy też zrywać etykiety, ale możemy - choć nie powinniśmy - odrywać korka. Butelek i puszek nie myjemy, ale musimy je opróżnić.

Polska, która jest 17. europejskim krajem z systemem kaucyjnym, wyłączyła zeń produkty mleczne. Powodem są względy sanitarne - tłumaczyła rozmówczyni Piotra Salaka.

Do sklepu będzie można oddać:

butelki plastikowe do 3 l;

puszki aluminiowe do 1 l;

butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l.

Nie będziemy mogli oddać tzw. małpek, ponieważ jest to szkło jednorazowego użytku.

Była bardzo duża dyskusja w czasie przygotowywania ustawy (...). Sklepy, przede wszystkim małe sklepy, powiedziały, że nie dadzą sobie rady logistycznie z taką dużą ilością odpadów, które trzeba posegregować, ułożyć w skrzynkach, każdy oddzielnie. Natomiast ja uważam, że należy się nad tym pochylić, aby szkło jednorazowego użytku również było w systemie kaucyjnym - wskazała wiceminister klimatu i środowiska.

Przyjrzymy się temu w kolejnym etapie - przyznała, wskazując, że "system kaucyjny nie uleczy alkoholizmu w Polsce".

Kto kupi automat do odbioru butelek?

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM zapytał swojego gościa m.in., o to, kto kupi automaty do odbioru butelek. W większości wypadków to duży sklep inwestuje, natomiast może być tak, że to operator inwestuje. Tu są rozwiązania różne i one zależą tak naprawdę od umowy między operatorem a sklepem - poinformowała Anita Sowińska.

Automat jest opłacany wtedy, gdy klientów oddających butelki lub puszki jest dużo.

W małych sklepach bardziej prawdopodobne jest, że cały proces będzie odbywał się ręcznie. Takie punkty nie będą musiały inwestować w automaty. Jeśli nie zechcą, nie będą musiały nawet odbierać butelek i puszek objętych kaucją. Ich obowiązkiem będzie jednak sprzedaż takich produktów.