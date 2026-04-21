W oknie życia przy szpitalu w Goleniowie w województwie zachodniopomorskim ktoś pozostawił półtorarocznego chłopca. Dziecko jest w stanie stabilnym.

Okno życia. Zdjęcie ilustracyjne

Chłopiec został znaleziony przez pracownicę izby przyjęć 17 kwietnia. Była przy nim jedynie karteczka z imieniem i datą urodzenia.

Dziecko przebywa obecnie pod opieką lekarzy na oddziale pediatrycznym w goleniowskim szpitalu.

Okno życia działa przy Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie od 2012 roku. W całym kraju jest około 70 takich miejsc.

Caritas wskazuje, że okno życia to miejsce, w którym kobiety, które nie mają możliwości zapewnienia swojemu nowo narodzonemu dziecku opieki, mogą anonimowo pozostawić niemowlę, ratując tym samym jego życie.