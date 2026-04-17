Od piątku (17 kwietnia) na Starym Mieście w Szczecinie obowiązuje Strefa Czystego Transportu. Nowe przepisy mają poprawić jakość powietrza i ograniczyć hałas w centrum miasta. Sprawdź, jakie pojazdy nie wjadą do wyznaczonej strefy oraz kogo obejmują wyjątki.

Strefa Czystego Transportu, która weszła w życie dzisiaj, objęła dolną, nadodrzańską część Starego Miasta oraz kwartał wyznaczony ulicami Wyszyńskiego, Tkacką i Trasą Zamkową.

Granice strefy pokrywają się z funkcjonującą już Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania. Do strefy nie będą mogły wjeżdżać m.in. ponad 20-letnie diesle oraz starsze samochody benzynowe.

Jakie pojazdy mają zakaz wjazdu?

Do Strefy Czystego Transportu wjechać mogą samochody z silnikami benzynowymi wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 roku (lub spełniające normę emisji spalin Euro 3) oraz diesle nie starsze niż z 2005 roku, spełniające normę Euro 4.

Zakaz wjazdu nie dotyczy motocykli i pojazdów zabytkowych.

Wyjątki i udogodnienia dla mieszkańców

Przepisy przewidują wyjątki dla osób z niepełnosprawnością, mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze strefy.

Dodatkowo, pojazdy niespełniające wymogów dotyczących emisji spalin będą mogły przez 30 dni w roku wjechać do strefy bez ograniczeń.

Kontrole pojazdów będą prowadzone na podstawie danych z CEPiK lub specjalnych naklejek na szybach.

Władze miasta podkreślają, że głównym celem wprowadzenia Strefy Czystego Transportu jest poprawa jakości życia w centrum.

„Celem ustanowienia Strefy Czystego Transportu na tym obszarze jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej, poprawa jakości powietrza, ograniczenie hałasu oraz zwiększenie szans Szczecina na pozyskiwanie dodatkowych funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury miejskiej” - przekazała rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Szczecinie Sylwia Cyza-Słomska.

O wprowadzeniu strefy zdecydowała w marcu br. Rada Miasta.

Uchwałę poparli radni Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy argumentowali, że „powietrze w Szczecinie jest dobre”, a strefy czystego transportu są „ideologiczną zagrywką”.

Warto dodać, że Szczecin jest trzecim polskim miastem, gdzie obowiązuje SCT. Strefa Czystego Transportu od lipca 2024 r. działa w Warszawie, a od stycznia 2026 r. także w Krakowie.









