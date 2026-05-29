Łosie na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Klępa i młody cielak pojawiły się na największej w Polsce nekropolii w nocy. Są mocno spłoszone. Trwa akcja odławiania zwierząt.

Zwierzęta są mocno spłoszone, a ich obecność stanowi wyzwanie dla służb miejskich, które prowadzą akcję odławiania.



Trudny teren dla służb

Jak przekazał łowczy miejski Ryszard Czeraszkiewicz, teren cmentarza nie sprzyja szybkiemu odnalezieniu i zabezpieczeniu zwierząt.

To bardzo trudny teren do prowadzenia poszukiwań, to jest praktycznie drzewostan, są krzewy, trzciny, są bagna i jeśli tam wejdą i się schowają przed nami, to ich nie znajdziemy, być może wieczorem zaczną się pokazywać – podkreślił w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Pałamar.

Służby próbują zbliżyć się do łosi na odległość minimum 30 metrów. Dopiero wtedy możliwe będzie podanie im zastrzyku znieczulającego.

Po uśpieniu zwierzęta zostaną przewiezione do lasu w okolicach Mirosławca.



Ograniczenia dla odwiedzających

W związku z akcją, do odwołania wprowadzono zakaz wjazdu samochodami na teren cmentarza. Miejskie służby apelują do mieszkańców, by nie odwiedzali nekropolii, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

Wszystko po to, by nie płoszyć dodatkowo zwierząt i nie utrudniać działań ratunkowych.

Cmentarz Centralny w Szczecinie to największa nekropolia w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie.