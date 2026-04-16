Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął decyzję o przyznaniu tytułu doktora honoris causa prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi. Wyróżnienie zostało przyznane za „wyjątkowy wkład w rozwój współpracy europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego” oraz za inicjatywę programu Uniwersytetów Europejskich.

/ LUDOVIC MARIN / POOL / PAP/EPA

W uchwale Senatu podkreślono, że Macron odegrał kluczową rolę w budowie nowoczesnej, zintegrowanej i innowacyjnej europejskiej przestrzeni akademickiej.

"To on w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju naszej uczelni, będąc inicjatorem programu Uniwersytetów Europejskich” - podkreślił rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Piotr Stepnowski.

Program ten umożliwił budowanie strategicznych partnerstw, intensyfikację wymian akademickich oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych. „W znacznej mierze zawdzięczamy to wizji prezydenta Emmanuela Macrona” – dodał rektor.

Pozytywne recenzje i zmiana terminu uroczystości

Rektor przypomniał też, że inicjatywa ta pojawiła się po brexicie, „gdy Europa stanęła przed pytaniem o swoją przyszłą konkurencyjność, również w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki”.

" Impuls ten został wzmocniony wystąpieniem prezydenta na Sorbonie w 2017 roku, w którym zaproponował powołanie programu europejskich uniwersytetów. Dziś wiemy, jak istotne i pozytywne skutki przyniosła ta inicjatywa, szczególnie dla uczelni w naszym kraju" – powiedział prof. Stepnowski.

Wszystkie recenzje podkreślają, że zainicjowany przez prezydenta Macrona nowy wymiar współpracy akademickiej wpływa na podniesienie jakości kształcenia, integrację instytucjonalną oraz mobilność akademicką.

Zmiana daty wręczenia dyplomu

Uroczystość wręczenia dyplomu miała odbyć się 20 kwietnia podczas wizyty prezydenta Francji w Gdańsku, jednak ze względu na napięty harmonogram termin zostanie zmieniony.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego otrzymywały wcześniej wybitne postaci ze świata nauki, kultury i polityki, m.in. Lech Wałęsa, Andrzej Wajda, Olga Tokarczuk i Madeleine Albright.

Emmanuel Macron pełni funkcję prezydenta Francji od 2017 roku. Wcześniej był ministrem gospodarki oraz założycielem ruchu politycznego „En Marche!”.