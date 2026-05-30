Morze z jednej strony, wielkie jezioro z drugiej, a wokół cisza, której na próżno szukać w Kołobrzegu czy Sopocie. Dąbki to najmłodsze uzdrowisko na polskim wybrzeżu, które idealnie łączy relaks na plaży z aktywnym wypoczynkiem i historią w tle. Jeśli marzysz o urlopie bez parawanów i miejskiego zgiełku, ten adres musisz zapisać.

Dąbki to kameralne uzdrowisko nad Bałtykiem, słynące z czystego powietrza, zabiegów leczniczych i malowniczych plaż / Shutterstock

Uzdrowisko Dąbki - młoda perła polskiego wybrzeża

Dąbki to niewielka wieś położona w województwie zachodniopomorskim, na terenie gminy Darłowo, pomiędzy wodami Morza Bałtyckiego a jeziorem Bukowo. Choć miejscowość nie jest tak znana jak Sopot czy Kołobrzeg, od lat przyciąga osoby spragnione ciszy, spokoju i bezpośredniego kontaktu z naturą. Status uzdrowiska uzyskała stosunkowo niedawno, bo w 2007 roku, jednak już wcześniej była ceniona za swoje walory przyrodnicze i lecznicze.

Wyjątkowe położenie i przyroda

Jedną z największych zalet Dąbek jest ich lokalizacja. Od północy miejscowość otwiera się na szeroką, piaszczystą plażę i szumiące fale Bałtyku, natomiast od południa rozciąga się malownicze jezioro Bukowo o powierzchni 18 km².

Wzdłuż wybrzeża ciągną się wydmy porośnięte sosnami, które skutecznie chronią przed wiatrem oraz wzbogacają powietrze o substancje bakteriobójcze. Lasy sosnowe otaczające Dąbki stanowią doskonałe miejsce na długie spacery, a ich mikroklimat sprzyja poprawie zdrowia i samopoczucia.

Dąbki słyną z wyjątkowo czystego, przesyconego jodem powietrza, które korzystnie wpływa na układ oddechowy oraz odporność organizmu. Nadmorski klimat, umiarkowanie chłodny i wilgotny, sprzyja leczeniu alergii, schorzeń dróg oddechowych, a także poprawia krążenie i wentylację płuc. Kuracjusze chwalą sobie także ciszę i spokój panujące w miejscowości - brak tłumów pozwala na prawdziwy wypoczynek i regenerację sił.

Aktywny wypoczynek nad morzem i jeziorem

Dąbki to nie tylko miejsce na spokojny wypoczynek, ale również doskonała baza dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu. Wzdłuż nadmorskiej plaży ciągnie się leśna promenada o długości 6 kilometrów - idealna na spacery, jogging czy nordic walking.

Przez miejscowość prowadzą także wygodne ścieżki rowerowe, które umożliwiają bezpieczną podróż do pobliskiego Darłowa lub nawet Koszalina.

Jezioro Bukowo to raj dla amatorów sportów wodnych - działa tu Centrum Sportów Wodnych, przystań żeglarska, pomosty i scena letnia.

Atrakcje turystyczne - historia i zabytki regionu

Wypoczynek w Dąbkach warto połączyć ze zwiedzaniem okolicznych atrakcji. W samej miejscowości zachowała się chałupa rybacka z 1855 roku, będąca przykładem tradycyjnego budownictwa Pomorza Środkowego.

W pobliskim Darłowie można zobaczyć latarnię morską oraz Zamek Książąt Pomorskich - gotycką budowlę z XIV wieku, która dziś pełni funkcję muzeum.

Jedną z ciekawszych atrakcji technicznych jest jedyny w Polsce most rozsuwany na rzece Wieprzy w Darłówku, łączący wschodnią i zachodnią część miasta. Most ten, oddany do użytku w 1988 roku, stanowi unikat na skalę krajową.

Miłośnicy historii z czasów II wojny światowej mogą odwiedzić bunkry w Bobolinie - tajemnicze, betonowe konstrukcje położone wzdłuż wybrzeża, będące pozostałością po militarnych instalacjach z lat 30. XX wieku.