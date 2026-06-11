Wydarzenie nawiązujące do średniowiecznych tradycji kupieckich i współpracy gospodarczej miast wybrzeża Morza Północnego i Bałtyku rozpoczyna się w czwartek w Stargardzie. Władze samorządowe poinformowały, że spodziewają się gości z 85 europejskich miast.

Stargard gospodarzem 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Międzynarodowy Zjazd Hanzy, organizacji zrzeszającej ok. 200 miast z 16 krajów, w tym 14 miast w Polsce, po raz pierwszy odbywa się w woj. zachodniopomorskim. Prezydent Stargardu Rafał Zając poinformował, że spodziewa się gości z 85 europejskich miast.

Od czwartku do niedzieli w Stargardzie odbywać się będą koncerty, wystawy, festiwal organowy, jarmark, spotkania biznesowe.

To historyczne wydarzenie dla Stargardu. Czekaliśmy na rolę gospodarza ponad 20 lat - podkreślił Rafał Zając, zapraszając na Zjazd Hanzy na kanałach społecznościowych.

Starówka pełna atrakcji

Centrum wydarzeń 46. Zjazdu Hanzy będzie stargardzka starówka. Jak zapowiedział prezydent, przygotowano cztery plenerowe sceny: na Rynku Staromiejskim, w parku przy Różance, Teatr Letni oraz przebudowany niedawno amfiteatr w Parku Chrobrego.

Zjazd rozpocznie się paradą miast hanzeatyckich, która w czwartek o godz. 20 ruszy spod Stargardzkiego Centrum Kultury (ul. Piłsudskiego). Szczegółowy program znajduje się na specjalnej stronie internetowej .

W piątek od godz. 10 do 15 zaplanowano Hanzeatyckie Forum Biznesu, podczas którego po raz pierwszy zostanie wręczona nagroda Lidera Innowacji Przyszłości (Hansa Export Award). O ten tytuł ubiega się pięć firm z Polski, Niemiec i Holandii.

Komunikacją pojedziemy za darmo

W czasie imprezy w Stargardzie komunikacja miejska będzie darmowa; uruchomiono dodatkowe linie autobusowe i wyznaczono duże parkingi dla zmotoryzowanych turystów.

W czwartek Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, który wspiera organizację hanzeatyckiego święta, poinformował, że od piątku do niedzieli kursować będą dodatkowe, wieczorne i nocne pociągi Polregio, ze Stargardu do Szczecina i Choszczna.

Zaczęło się przed kilkuset laty

Zjazd Hanzy to wydarzenie nawiązuje do tradycji kupieckich, współpracy miast handlowych w średniowiecznej Europie. Najbardziej znana była Hanza niemiecka, które w okresie rozkwitu (XIV-XV w.) skupiała, pod przewodnictwem Lubeki, 160 miast z pobrzeży Morza Północnego i Bałtyku. Pierwszy zjazd Ligi Hanzeatyckiej odbył się w 1356 r. w Lubece.

"Związek Hanzy czasów nowożytnych" powołano w 1980 r. w holenderskim Zwolle. Z tej okazji zorganizowano międzynarodowy zjazd miast hanzeatyckich z Zachodniej Europy. Kolejne edycje wydarzenia odbywały się głównie w Niemczech. W 1992 r. Zjazd Hanzy zorganizował Tallin (Estonia), w 1997 r. i 2024 r. - Gdańsk.

W 2003 r. Frankfurt nad Odrą i Słubice przygotowały hanzeatycką imprezą pod hasłem "Wspólnie do Europy". Gospodarzami były też miasta w Szwecji, Norwegii, Finlandii, na Litwie, Łotwie, w Belgii, Holandii. W 2023 r. Hanza świętowała w Toruniu, a w 2032 r. zjazd ma zorganizować Elbląg.