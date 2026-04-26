Najwięksi rywale Benjamina Netanjahu ogłosili konsolidację sił przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Izraelu, które mają odbyć się w październiku 2026 roku. Naftali Benet i Jair Lapid poinformowali o połączeniu swoich ugrupowań w jedną partię o nazwie Razem. Na czele nowej formacji stanie Benet, który w sondażach plasuje się tuż za obecnym premierem.

W niedzielę Naftali Benet i Jair Lapid ogłosili historyczną decyzję o połączeniu swoich ugrupowań w jedną partię pod nazwą Razem. Liderem nowej formacji został Benet, były komandos i przedsiębiorca, który w ostatnich latach zyskał uznanie jako pragmatyczny polityk prawicy. Lapid, były prezenter telewizyjny i pisarz, reprezentuje centrową, świecką klasę średnią i od lat jest jednym z głównych krytyków Netanjahu.

Obaj politycy mają już doświadczenie we współpracy - w 2021 roku wspólnie pokonali Netanjahu i rotacyjnie pełnili funkcję premiera, kierując rządem do 2022 roku. Po powrocie Netanjahu do władzy w listopadzie 2022 roku, izraelska scena polityczna ponownie się spolaryzowała, a obecny premier utworzył najbardziej prawicowy rząd w historii kraju.

Sondaże zwiastują zmianę

Według najnowszych badań opinii publicznej, partia Beneta mogłaby zdobyć 21 mandatów w 120-osobowym Knesecie, podczas gdy Likud Netanjahu - 25. Jednak zjednoczona opozycja, złożona z partii Beneta, Lapida oraz mniejszych ugrupowań centrowych i lewicowych, mogłaby liczyć na co najmniej 60 miejsc, co daje realną szansę na utworzenie rządu.

Cały blok Netanjahu, oparty na sojuszu z ugrupowaniami prawicowymi i religijnymi, mógłby liczyć na około 50 deputowanych. W tej sytuacji to właśnie nowa koalicja opozycyjna może przejąć władzę po październikowych wyborach.

Wyzwania i główne tematy kampanii

Jednym z kluczowych tematów kampanii wyborczej jest kwestia służby wojskowej ultraortodoksyjnych Żydów. Sojusznicy Netanjahu zabiegają o zwolnienie swoich społeczności z tego obowiązku, co budzi sprzeciw szerokich kręgów społeczeństwa, zwłaszcza w obliczu przeciążenia armii i wysokich strat na frontach.

Lapid i Benet podkreślają również, że Netanjahu nie potrafił przekuć sukcesów militarnych w realne korzyści strategiczne wobec Iranu oraz wspieranych przez niego ugrupowań, takich jak Hezbollah i Hamas. Wizerunek obecnego premiera w zakresie bezpieczeństwa narodowego znacznie ucierpiał po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku i trwającej wojnie w Strefie Gazy.