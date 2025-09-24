Około 100 kg narkotyków przejęli śląscy i małopolscy policjanci. Ich wartość to prawie 4 miliony złotych. W sprawie zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn. Obaj są już tymczasowo aresztowani.

Policjanci przejęli blisko 100 kg narkotyków / Śląska policja /

Śląscy policjanci ustalili, że dwaj mieszkańcy Siemianowic Śląskich będą przewozić spore ilości narkotyków. To się potwierdziło. W określonym dniu na autostradzie A4 w rejonie lotniska w podkrakowskich Balicach zatrzymano do kontroli samochód. Narkotyki były w bagażniku. Dwaj mężczyźni, związani z pseudokibicami, zostali zatrzymani.

W bagażniku zatrzymanego samochodu podejrzani wieźli ponad 72 kilogramy 4-CMC (klefedron). Niedługo później na poddaszu bloku, w którym wcześniej mieszkał 29-latek, zabezpieczono ponad 8 kg amfetaminy i 4 kg 4-CMC. U młodszego z zatrzymanych policjanci znaleźli nie tylko kolejne narkotyki, ale też przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa, w tym m.in. 12 sztuk okularów korekcyjnych i ponad 70 sztuk e-papierosów.

Policja zabezpieczyła łącznie blisko 100 kilogramów narkotyków. Śledczy oszacowali ich czarnorynkową wartość na prawie 4 mln zł. Do działań zaangażowani zostali również policjanci z komendy w Krakowie. To krakowscy mundurowi będą prowadzili dalsze czynności w tej sprawie. Krakowska prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków.

Decyzją sądu mężczyźni zostali aresztowani na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat więzienia.



