Na trzy miesiące do aresztu trafi 52-latek, który we wtorek, 16 września, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed policją ulicami Gdyni. Doprowadził do kolizji z radiowozami. Ustalono, że mężczyzna już wcześniej był notowany m.in. za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za znieważenie i naruszenie nietykalności funkcjonariusza. Wiadomo, że pod wpływem narkotyków był także we wtorek, gdy podjął próbę ucieczki przed mundurowym.

Lista zarzutów wobec 52-latka jest długa. To napaść na funkcjonariuszy, spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, uszkodzenie mienia, niezatrzymania się do kontroli drogowej, prowadzenia pojazdu mimo cofniętych uprawnień jak również posiadania marihuany, amfetaminy i klefedronu.

Areszt dla uciekiniera z Gdyni. Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli

Ustalono także, że prowadził auto pod wpływem środków odurzających, o czym poinformował w piątek asp. Bartłomiej Sowa z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Komenda Miejska Policji w Gdyni wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Wniosek poparła prokuratura, a Sąd Rejonowy w Gdyni zdecydował o trzech miesiącach aresztu - przekazał asp. Sowa.

Jak wcześniej informowało RMF FM, do zdarzenia doszło we wtorek rano, kiedy policjanci próbowali zatrzymać do kontroli volkswagena na ul. Chylońskiej w Gdyni. Mężczyzna wjechał na estakadę, a następnie na Obwodnicę Trójmiasta, po czym zjechał na ul. Chwarznieńską. Policjanci próbowali zablokować drogę radiowozem. Bezskutecznie. Kierowca nie zatrzymał się, doprowadził do kolizji z radiowozem i dalej uciekał. Mundurowi wykorzystali broń, alarmowo oddając trzy strzały. Do akcji dołączyli funkcjonariusze z Chwarzna. Uciekający uderzył również w ich radiowóz i kontynuował ucieczkę. Ta zakończyła się przy ul. Koperkowej, gdzie kierowca volkswagena porzucił auto, wyrzucając zawiniątko z białą substancją i próbował zbiec pieszo.

Mężczyzna był już notowany

Policjantom udało się dogonić i zatrzymać mężczyznę. Okazało się, że 52-latek miał cofnięte prawo jazdy i był wcześniej notowany m.in. za narkotyki, groźby karalne, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za znieważenie i naruszenie nietykalności funkcjonariusza.







