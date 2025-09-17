Dziesięć osób stanie przed sądem w Rybniku (Śląskie) za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Oskarżeni, wśród których jest czterech obywateli Ukrainy, odpowiedzą także za rozbój. Kilka miesięcy temu wtargnęli oni do jednego z domów w Rybniku i sterroryzowali mieszkańców, aby odzyskać dług.

Policjanci kryminalni na miejscu przestępstwa (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Informację o skierowaniu aktu oskarżenia przekazała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Agnieszka Bukowska. Śledztwo nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Rybniku. Oskarżeni mają od 19 do 28 lat.

Sprawa zaczęła się kilka miesięcy temu. W nocy z 11 na 12 marca br. kilku młodych mężczyzn wtargnęło do jednego z domów w tym mieście, chcąc odzyskać dług. Zamaskowani sprawcy grozili domownikom maczetą, oddali także strzały z broni gazowej. Następnie splądrowali dom i uciekli.

Jak podawała wówczas policja, sprawcy żądali od domowników zwrotu długu, który zaciągnął ich syn - jego samego w czasie napadu nie było w domu.

Tuż po zgłoszeniu o napadzie policjanci zauważyli na jednej z ulic samochód z sześcioma mężczyznami. Zatrzymali wtedy czterech Ukraińców oraz 19-letniego mieszkańca Rybnika i 21-latka z powiatu mikołowskiego.

W samochodzie znajdowały się skradzione przedmioty i narzędzia, które posłużyły przestępcom podczas napadu: maczeta, broń gazowa i kominiarki.

Dzięki temu zatrzymaniu policjanci wpadli na trop kolejnych dwóch mężczyzn zamieszanych w tę sprawę. Jeszcze tego samego dnia ujęli 28-latka z Wodzisławia Śląskiego, który polecił pozostałym zatrzymanym odzyskać od 21-latka z Rybnika 6 tys. zł długu. Zatrzymany został także towarzyszący mu mężczyzna. Obaj mieli przy sobie narkotyki.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował wtedy siedmiu z ośmiu podejrzanych. Na dalszym etapie śledztwa zarzuty przedstawiono kolejnym osobom - na ławie oskarżonych przed Sądem Okręgowym w Rybniku zasiądzie w sumie dziesięciu oskarżonych.

Prok. Agnieszka Bukowska poinformowała, że zarzuty obejmują założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zlecenie oraz dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a także posiadanie i udzielanie środków psychotropowych i psychoaktywnych.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat, przestępstwo założenia i kierowania zorganizowaną grupa przestępczą zagrożone jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 15, zaś sam udział w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.