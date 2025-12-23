Zabytkowy ołtarz główny powrócił do kościoła św. Jana Chrzciciela w Brennej po kompleksowej konserwacji. Odnowiono także figury św. Józefa i św. Anny, przywracając im dawny blask. Prace były możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i wsparciu parafii.
- Zabytkowy ołtarz główny powrócił do kościoła św. Jana Chrzciciela w Brennej po kompleksowej konserwacji.
- Odnowiono także figury św. Józefa i św. Anny.
- Ołtarz reprezentuje styl neobarokowy z wpływami historyzmu.
- Centralnym elementem jest obraz Chrztu Jezusa.
- Kościół i ołtarz wpisane są do rejestru zabytków.
Do kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Brennej powrócił zabytkowy ołtarz główny po zakończonej konserwacji. Prace objęły nie tylko sam ołtarz, ale również zdobiące go figury św. Józefa i św. Anny. Renowacja pozwoliła na odsłonięcie oryginalnych detali i przywrócenie historycznego wyglądu ołtarza.
Jak podkreśla diecezjalny konserwator zabytków, ks. Szymon Tracz, nastawa ołtarzowa reprezentuje styl neobarokowy z wyraźnymi wpływami historyzmu. O unikatowym charakterze świadczą m.in. klasycyzująca archiwolta zamykająca retabulum oraz oryginalna polichromia o dywanowym wzorze, odkryta podczas prac konserwatorskich. Wyróżnia się także ciekawa kolorystyka oraz nietypowa, nakrapiana dekoracja kolumn.