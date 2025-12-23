Zabytkowy ołtarz główny powrócił do kościoła św. Jana Chrzciciela w Brennej po kompleksowej konserwacji. Odnowiono także figury św. Józefa i św. Anny, przywracając im dawny blask. Prace były możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i wsparciu parafii.

Do kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Brennej powrócił zabytkowy ołtarz główny po zakończonej konserwacji. Prace objęły nie tylko sam ołtarz, ale również zdobiące go figury św. Józefa i św. Anny. Renowacja pozwoliła na odsłonięcie oryginalnych detali i przywrócenie historycznego wyglądu ołtarza.

Neobarokowy styl z historycznymi wpływami

Jak podkreśla diecezjalny konserwator zabytków, ks. Szymon Tracz, nastawa ołtarzowa reprezentuje styl neobarokowy z wyraźnymi wpływami historyzmu. O unikatowym charakterze świadczą m.in. klasycyzująca archiwolta zamykająca retabulum oraz oryginalna polichromia o dywanowym wzorze, odkryta podczas prac konserwatorskich. Wyróżnia się także ciekawa kolorystyka oraz nietypowa, nakrapiana dekoracja kolumn. 

Centralnym punktem ołtarza jest obraz przedstawiający chrzest Jezusa w Jordanie, autorstwa Stanisława Jastrzębskiego z Cieszyna. W przeszłości ołtarz zdobiły figury Mojżesza i Dawida, które w 1899 roku zastąpiono rzeźbami św. Józefa i św. Anny sprowadzonymi z Tyrolu. Te zabytkowe figury również przeszły gruntowną renowację.

Wspólne zaangażowanie parafii i mieszkańców

Renowacja była możliwa dzięki zaangażowaniu proboszcza ks. Jerzego Pytraczyka oraz wsparciu parafian, którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji i finansowaniu prac. Dzięki ich wysiłkom udało się zachować cenny element dziedzictwa kulturowego regionu.

Parafia w Brennej istnieje od 1785 roku, a kościół został poświęcony w 1796 roku. Zarówno świątynia, jak i jej wyposażenie, są wpisane do rejestru zabytków. Ołtarz główny znajduje się na liście zabytków ruchomych, co podkreśla jego wyjątkową wartość historyczną i artystyczną.