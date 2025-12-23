Centralnym punktem ołtarza jest obraz przedstawiający chrzest Jezusa w Jordanie, autorstwa Stanisława Jastrzębskiego z Cieszyna. W przeszłości ołtarz zdobiły figury Mojżesza i Dawida, które w 1899 roku zastąpiono rzeźbami św. Józefa i św. Anny sprowadzonymi z Tyrolu. Te zabytkowe figury również przeszły gruntowną renowację.

Wspólne zaangażowanie parafii i mieszkańców

Renowacja była możliwa dzięki zaangażowaniu proboszcza ks. Jerzego Pytraczyka oraz wsparciu parafian, którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji i finansowaniu prac. Dzięki ich wysiłkom udało się zachować cenny element dziedzictwa kulturowego regionu.

Parafia w Brennej istnieje od 1785 roku, a kościół został poświęcony w 1796 roku. Zarówno świątynia, jak i jej wyposażenie, są wpisane do rejestru zabytków. Ołtarz główny znajduje się na liście zabytków ruchomych, co podkreśla jego wyjątkową wartość historyczną i artystyczną.