Wakacyjne dojazdy do Jeziora Żywieckiego mogą być utrudnione. W związku z koniecznością usunięcia dużego osuwiska, w czerwcu rozpocznie się remont ulicy Beskidzkiej w Zarzeczu. Droga będzie zamknięta przez kilka miesięcy.

Osuwisko okazało się większe niż wstępnie zakładano

W nadchodzącym miesiącu ma rozpocząć się remont, który mocno wpłynie na ruch wokół Jeziora Żywieckiego będącego popularnym miejscem wypoczynku nie tylko wśród mieszkańców województwa śląskiego. W plac budowy zmieni się ulica Beskidzka w Zarzeczu.

Prace są konieczne ze względu na poważny problem jaki został ujawniony dwa lata temu - zagrażające bezpieczeństwu osuwisko. Jak podaje Radio Bielsko, początkowo szacowano, że długość osuwiska wynosi ok. 30 metrów. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że zagrożony jest teren o długości ponad 85 metrów.

Przez dwa lata pracowano nad dokumentacją, by w końcu 27 marca Starostwo Powiatowe w Żywcu ogłosiło, że władzom regionalnym udało się uzyskać od wojewody śląskiego dotację na remont w wysokości 10 mln zł. Koszt całej inwestycji to 12 mln zł.

Remont wpłynie na mieszkańców

Wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk w rozmowie z Radiem Bielsko zaznaczył, że utrudnienia wpłyną na komunikację mieszkańców Zarzecza, Tresnej i tych, który jeżdżą w kierunku Czernihowa. Konieczne będzie całkowite zamknięcie drogi dla samochodów. W rejonie inwestycji ma jednak zostać utrzymana komunikacja autobusowa.

Jak będą wyglądały prace?

Remont ma potrwać kilka miesięcy. Choć prace mają być rozległe, to ma się zakończyć do listopada 2026, kiedy przyjdzie czas na rozliczenie dotacji. Aby zabezpieczyć cały zagrożony teren, konieczne będzie wykonanie 40 pali głębokich na 15 metrów. Robotnicy będą musieli też przebudować przepust znajdujący się pod drogą.