​Metallica po 18 latach ponownie zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wtorkowy koncert w ramach trasy M72 World Tour wymusił tymczasowe zmiany w ruchu samochodowym, a także w kursowaniu komunikacji miejskiej. Sprawdź, jakie zmiany czekają pasażerów i kierowców.

Metallica podczas koncertu w Atlancie w czerwcu 2025 r. / Paul R. Giunta/Invision / East News

Legendarny zespół po 18 latach zagra w Chorzowie

Wydarzenie oznacza powrót zespołu do Chorzowa po 18 latach i czwarty występ Metalliki na tym stadionie. Trasa M72 World Tour, która rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku w Amsterdamie, według danych organizatora zgromadziła już około czterech milionów widzów. W 2026 roku obejmie ona 16 koncertów w Europie i Wielkiej Brytanii, zaplanowanych na maj, czerwiec i lipiec.

Chorzowski koncert będzie częścią europejskiego etapu trasy realizowanej w formule "in-the-round", z centralnie umieszczoną sceną, która zapewni widok 360 stopni. W Polsce supportami będą zespoły Gojira oraz Knocked Loose.

Organizatorzy poinformowali, że część dochodu ze sprzedaży biletów trafia do fundacji zespołu All Within My Hands, która od 2017 roku finansuje programy edukacyjne, pomoc żywnościową oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Zmiany w organizacji ruchu

Policja zaapelowała do uczestników koncertu, żeby w miarę możliwości udali się na Stadion Śląski komunikacją zbiorową - to z uwagi na uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w okolicy.

Oto jakie zmiany będą przewidują służby na ulicach Chorzowa:

nie będzie możliwości skrętu w lewo z ul. Katowickiej w kierunku ul. Parkowej - od godz. 16:00,

na ul. Parkowej - od ronda znajdującego się przy C.H. Carrefour do skrzyżowania z ul. Kościuszki - zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy - od godziny 16:00,

na ul. Parkowej po obu stronach jezdni - od Ronda AKS do skrzyżowania z ul. Kościuszki - wprowadzone zostanie ograniczenie postoju samochodów wraz z tabliczką T-24 (informuje ona, że pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela) - wdrożenie we wtorek od godz. 6:00, przywrócenie w środę, godz. 6:00,

zamknięta zostanie ul. Katowicka - od skrzyżowania z ul. Parkową/al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Gałeczki - zmiana będzie obowiązywała po zakończeniu imprezy,

zamknięty zostanie łącznik łącznika pomiędzy al. Wojska Polskiego, a ul. Tysiąclecia (Katowice) - od godziny 16:00, do zakończenia imprezy,

zamknięty zostanie łącznik między jezdniami na ul. Chorzowska/Katowicka - wdrożenie we wtorek od godz. 16:00 do zakończenia imprezy.

Policja przypomina, że w przypadku ręcznego kierowania ruchem przez mundurowych, należy bezwzględnie stosować się do poleceń funkcjonariuszy.

"Przestrzegamy jednocześnie, że samochody zaparkowane w niewłaściwy sposób, szczególnie blokujące przejazd, będą na bieżąco odholowywane na koszt właściciela" - podkreśliła policja.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Jak przekazał Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), największe zmiany obejmą linie tramwajowe kursujące pomiędzy Katowicami, Chorzowem i Bytomiem. "Na wybranych liniach wprowadzone zostaną specjalne rozkłady jazdy, zwiększona zostanie częstotliwość kursowania oraz wydłużone zostaną godziny funkcjonowania" - podkreślono.

Linia tramwajowa 23 będzie kursować nawet co 3 minuty na trasie pomiędzy Zawodziem a pętlą przy Stadionie Śląskim. Także tramwaje linii 7, 11, 19, 20, 36 i 43 będą kursować dłużej.

Jak przekazał ZTM, uczestnicy koncertu będą mogły korzystać z autobusów, tramwajów i trolejbusów bezpłatnie za okazaniem biletu na koncert. "Darmowe przejazdy obowiązywać będą od godziny 13.00 w dniu koncertu do godziny 00:59 w nocy z wtorku na środę" - poinformowano w komunikacie.

Zmiany obejmą także kursowanie autobusów. Z uwagi na ograniczenia na drogach we wtorek po południu i wieczorem w rejonie Parku Śląskiego i Stadionu Śląskiego, linie będą kursować przez objazdy. Część przystanków w tej okolicy zostanie czasowo wyłączona z obsługi, dlatego też autobusy będą zatrzymywać się na przystankach zastępczych.

Zmiany dotyczyć będą linii autobusowych M3, M24, 7, 7N, 23, 109, 663, 673, 674, 830 i 974 oraz autobusowej komunikacji zastępczej T-9.

Jak podkreślono w komunikacie ZTM, w zależności od sytuacji na drogach i decyzji służb, organizacja ruchu może być na bieżąco modyfikowana.