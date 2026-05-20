Katastrofa budowlana w niemieckim Goerlitz przy granicy z Polską. Trzy osoby wciąż zaginione. W środę ekipy ratunkowe wznowiły poszukiwania w gruzach zawalonego budynku mieszkalnego.

Miejsce katastrofy budowlanej w Goerlitz / Paul Glaser / PAP/DPA

W zawalonym budynku w pobliżu dworca zaginęły trzy osoby: dwie kobiety i mężczyzna.

W nocy akcję poszukiwawczą zawieszono na trzy godziny, aby opróżnić rury gazowe wokół miejsca katastrofy i zmniejszyć ryzyko eksplozji.

Rzeczniczka policji w Goerlitz przekazała agencji dpa, że zagrożenie wybuchem zostało zmniejszone, dzięki czemu prace na miejscu stały się bezpieczniejsze dla ekip ratunkowych. Służby mogą teraz uzyskać lepszy dostęp do miejsca katastrofy od strony ulicy.

Dostawy gazu w pobliżu zostały już wcześniej profilaktycznie zatrzymane.

Kilkupiętrowy budynek mieszkalny w pobliżu dworca kolejowego zawalił się w poniedziałek wieczorem. Trzy osoby, dwie kobiety i jeden mężczyzna, pozostają zaginione. Jak dotąd nie wykryto tam żadnych oznak życia.

Rzeczniczka straży pożarnej powiedziała, że nie można wykluczyć, iż w chwili zawalenia na chodniku przed budynkiem znajdowali się także przechodnie.

Przyczyna zdarzenia pozostaje niejasna. Śledczy podejrzewają, że mógł to być wybuch gazu.