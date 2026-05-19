Tragiczny poranek we wsi Rybojedzko w woj. wielkopolskim. Na drodze wojewódzkiej nr 306 zderzył się osobowy Ford z busem marki Man. Niestety, kierowca osobówki zginął na miejscu. Jedna osoba z drugiego pojazdu trafiła do szpitala.
Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku we wtorek przed godziną 8 rano. Na drodze wojewódzkiej nr 306 w wielkopolskiej miejscowości Rybojedzko czołowo zderzyły się dwa samochody - osobowy Ford i bus marki Man.
Wypadek zakończył się tragicznie dla 38-letniego kierowcy osobówki - zginął on na miejscu. Z kolei kierowca busa trafił do szpitala z urazem nogi, był przytomny.
Droga została zablokowana.
