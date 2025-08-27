Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 87-letniej kobiety, której zwłoki znaleziono przed kilkoma dniami w jednym z mieszkań w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie). Zatrzymany 41-latek jest członkiem dalszej rodziny ofiary. Miał przy sobie przedmioty z mieszkania seniorki.

21 sierpnia oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej dostał informację, że w jednym z mieszkań na terenie miasta znaleziono zwłoki 87-letniej kobiety.

Policję zawiadomił syn kobiety. Przyjechał do mieszkania wraz z wnuczkiem 87-latki, ponieważ zaniepokoił go brak jakiegokolwiek kontaktu z jej strony. W lokalu panował nieporządek, porozrzucane były różne przedmioty.

Ciało kobiety, z widocznymi obrażeniami głowy, znajdowało się na podłodze. Żaden z sąsiadów nie słyszał odgłosów awantury - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Dorota Pelon.

Sprawą zajął się prokurator oraz funkcjonariusze z wydziału kryminalnego dąbrowskiej komendy.

Policjanci dość szybko wytypowali osobę mogącą mieć związek ze zdarzeniem. Już następnego dnia (22 sierpnia) zatrzymali wskazanego mężczyznę. "W chwili zatrzymania posiadał on przy sobie przedmioty pochodzące z mieszkania ofiary" - przekazała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.

Prok. Dorota Pelon zaznaczyła, że w toku postępowania przeprowadzono wiele czynności procesowych, m.in. rozpytano osoby mogące mieć informacje na temat sprawcy, przesłuchano świadków, wykonano oględziny miejsca przestępstwa, wstępne oględziny zwłok oraz zabezpieczono narzędzie zbrodni - nóż z drewniana rękojeścią. Zabezpieczono także materiał do badań przez biegłych. We wtorek przeprowadzono sekcję zwłok kobiety.

Zatrzymanemu 41-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa. Nie przyznał się do popełnienia tej zbrodni. Na wniosek prokuratury sąd aresztował go na trzy miesiące. Może mu grozić nawet kara dożywocia.

Jak ustalili śledczy, zatrzymany jest dalszym członkiem rodziny seniorki. "Motyw działania sprawcy pozostaje na etapie weryfikacji" - podała w środę policja.

Śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności śmierci starszej kobiety, prowadzi Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej.

Jak zaznaczyła policja, na obecnym etapie postępowania nie potwierdzono, aby to zdarzenie miało powiązanie z innymi popełnionymi przestępstwami na terenie Dąbrowy Górniczej.