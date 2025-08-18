Policjanci z Sosnowca zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który przyznał się do zabicia swojej 66-letniej matki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za zabójstwo najbliższej osoby grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Sosnowiec: Syn przyznał się do zabójstwa matki

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek wieczorem 15 sierpnia. Oficer dyżurny sosnowieckiej komendy otrzymał zgłoszenie o możliwym zgonie kobiety w jednym z mieszkań na terenie miasta. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.

Po przybyciu pod wskazany adres okazało się, że drzwi są zamknięte, funkcjonariusze musieli więc siłowo dostać się do środka. W mieszkaniu znaleźli kobietę, która nie dawała oznak życia. Policjanci natychmiast przystąpili do reanimacji, a wezwani na miejsce ratownicy kontynuowali akcję ratunkową. Niestety, życia 66-latki nie udało się uratować.

Areszt dla zabójcy własnej matki

Wstępne ustalenia wskazywały, że w zdarzenie może być zamieszany syn kobiety, który od kilku dni przebywał w jej mieszkaniu. Policja szybko podjęła działania pościgowe, angażując funkcjonariuszy z kilku wydziałów. Dzięki sprawnej koordynacji i zdecydowanym działaniom już po około trzech godzinach od zgłoszenia zatrzymano 37-latka.

Po przesłuchaniu mężczyzna przyznał się do zabójstwa matki. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące.