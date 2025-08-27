W ręce francuskich śledczych wpadło dwóch nieletnich, którzy planowali zamachy terrorystyczne na wieżę Eiffla i synagogi w Paryżu. Zatrzymani mają zaledwie 15 i 17 lat.

Francuscy śledczy zatrzymali dwóch nastolatków, którzy planowali zamachy terrorystyczne na wieżę Eiffla i synagogi w Paryżu.

Chłopcy mają zaledwie 15 i 17 lat. Z ustaleń mundurowych wynika, że byli zafascynowani propagandą tzw. Państwa Islamskiego.

Francuska policja zatrzymała dwóch nastolatków podejrzanych o planowanie zamachów terrorystycznych na wieżę Eiffla oraz żydowskie świątynie. Według informacji dziennika "Le Figaro", do zatrzymania doszło już pod koniec lipca, jednak sprawa wyszła na jaw dopiero teraz. Obaj młodzi ludzie zostali oskarżeni o przynależność do organizacji terrorystycznej.

Z ustaleń śledczych wynika, że nastolatkowie byli zafascynowani propagandą tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). Komunikowali się za pomocą szyfrowanych komunikatorów, gdzie wymieniali się "brutalnymi treściami" i planowali dołączenie do dżihadu. Według "Le Figaro" młodzi terroryści rozpoczęli już poszukiwania broni w tzw. darknecie.

Coraz więcej nieletnich wśród podejrzanych o terroryzm

Francuska Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna odnotowuje rosnącą liczbę nieletnich podejrzanych o działalność ekstremistyczną. W 2022 roku zatrzymano dwóch nastolatków, w 2023 - już 15, a w 2024 roku liczba ta wzrosła do 18. W bieżącym roku już 13 nieletnich zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem o terroryzm.

Według Europolu niemal co trzeci podejrzany o terroryzm w Europie ma mniej niż 20 lat. W tym kontekście należy wspomnieć o 15-letnim Czeczenie, który został zatrzymany w poniedziałek przez niemiecką policję. Mężczyzna na TikToku zapowiedział zamach w Plauen w Saksonii. W jego mieszkaniu znaleziono sprzęt elektroniczny i nośniki danych. Nastolatek jest podejrzany o przygotowywanie "poważnego przestępstwa zagrażającego państwu".