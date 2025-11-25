Sprawa śmierci przedsiębiorcy ze Sławkowa wraca do I instancji. Sąd będzie musiał ponownie przeprowadzić proces Ilony S., oskarżonej o zabójstwo w 2017 r. swojego męża. Sąd Apelacyjny w Katowicach we wtorek uchylił jej uniewinnienie.

Sąd Apelacyjny w Katowicach uchylił uniewinnienie Ilony S., oskarżonej o zabójstwo swojego męża - przedsiębiorcy ze Sławkowa.

Sprawa dotyczy wydarzeń z 2017 roku - ciało Jacka S. znaleziono w lesie, kilkaset kilometrów od domu.

Przyczyną śmierci było wykrwawienie spowodowane urazami klatki piersiowej.

Sprawa ma charakter poszlakowy.

W I instancji kobieta została uniewinniona od głównego zarzutu, sąd skazał ją jedynie za podżeganie do składania fałszywych zeznań.

Nieprawomocne orzeczenie ogłosił pod koniec stycznia br. Sąd Okręgowy w Katowicach, przed którym prokuratura żądała dla S. 25 lat więzienia. W uzasadnieniu orzeczenia sąd okręgowy wskazał, że w sprawie jest wiele wątpliwości, których nie da się rozwiać i tym samym wykazać winę oskarżonej, a przedstawiana przez prokuraturę wersja, oparta na poszlakach, jest jedynie jedną z możliwych.

Z taką oceną materiału dowodowego nie zgodził się sąd odwoławczy. Uchylił wyrok w sprawie zabójstwa, w pozostałym zakresie utrzymał orzeczenie w mocy.

Zebrane w tej sprawie dowody wskazują na to, że oskarżona Ilona S. jest co najmniej współsprawcą tej zbrodni - powiedział w uzasadnieniu sędzia Wojciech Paluch.