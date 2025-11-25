Janusz Staszek, znany i ceniony polski perkusista, nie żyje. Był członkiem grupy Test, występował także z 2+1 czy Piotrem Fronczewskim. "Odszedł mój kochany tata, kolorowy ptak, przekorny do końca, rozbawiający i najwyżej ceniący wolność" - w ten sposób muzyka pożegnała córka.

Janusz Staszek zmarł w niedzielę, 23 listopada. O jego śmierci napisali na Facebooku inni artyści. M.in. Jacek Kępka i Andrzej Pisarzewski. Redaktor Ewa Kałużna opublikowała na swoim profilu na Instagramie poruszającą wiadomość od córki artysty.

"Dziś rano, po długiej walce z okropnym bólem, odszedł mój kochany tata, Janusz, kolorowy ptak, przekorny do końca, rozbawiający i najwyżej ceniący wolność" - czytamy we wpisie.

Janusz Staszek był cenionym perkusistą. Znany był z gry w zespole Test, którego liderem był Wojciech Gąsowski.

W późniejszych latach grał m.in. w grupie 2 plus 1 i Lonstar Band, brał także brał udział w recitalach Ewy Dałkowskiej czy Piotra Fronczewskiego.