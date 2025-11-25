Cristiano Ronaldo się żeni - ogłaszają portugalskie media. Jak twierdzą, na Maderze już szykowane są uroczystości ślubne, które mają się odbyć po mundialu 2026 roku. Gwiazdor reprezentacji Portugalii poślubi swoją partnerkę, Georginę Rodriguez.
- Cristiano Ronaldo planuje ustabilizować swoje życie prywatne - portugalskie media donoszą o planowanym ślubie z długoletnią partnerką Georginą Rodriguez.
- Uroczystości mają odbyć się na rodzinnej Maderze, a ślub zaplanowano na czas po zakończeniu mundialu w 2026 roku.
- Ceremonia ślubna odbędzie się w głównej świątyni Madery - katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Funchal, która pochodzi z XVI wieku.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
Powołująca się na otoczenie piłkarza gazeta "Jornal da Madeira" przekazała, że Ronaldo i była argentyńska modelka mieliby stanąć na ślubnym kobiercu po powrocie piłkarskiej reprezentacji Portugalii z mistrzostw świata, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Impreza, na którą w listopadzie zakwalifikowała się portugalska kadra, będzie rozgrywana od 11 czerwca do 19 lipca.
Maderscy dziennikarze potwierdzili, że gwiazdor futbolu weźmie ślub w głównej świątyni tej wyspy - w katedrze pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Funchal. Po ceremonii ślubnej w XVI-wiecznej świątyni para młoda i ich goście udadzą się do "jednego z luksusowych hoteli". Prawdopodobnie będzie to The Reserve w Funchal. Za jedną noc w dwuosobowym pokoju tej placówki trzeba zapłacić w lipcu co najmniej 1148 euro.
Znajomość Ronaldo z 31-letnią Georginą pochodzącą z Buenos Aires, trwa od 2015 roku, a w sierpniu tego roku miały miejsce zaręczyny.
Piłkarz ma z nią dwie córki - Alanę oraz Bellę. CR7 ma też troje innych dzieci, ale tożsamość ich matek nie jest znana.
Zapowiedź ślubu dowodzi - zdaniem maderskich mediów - że Ronaldo zamierza się ustabilizować i niebawem zakończy karierę piłkarską.
11 listopada, podczas forum ds. turystyki Tourise w Rijadzie, piłkarz potwierdził, że mając prawie 41 lat coraz częściej rozważa zakończenie kariery. Spodziewa się tego, jak dodał, najwcześniej po mundialu.
Według październikowego magazynu "Forbes" Ronaldo, uchodzący za jednego z najlepszych graczy w historii futbolu, jest najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie.
Portugalczyk zainkasował w tym sezonie ponad 280 mln dolarów. Na drugim miejscu uplasował się Argentyńczyk Lionel Messi z zarobkami o wartości 130 mln dolarów.