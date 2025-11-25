Kierowca opla stracił kontrolę nad autem z przyczepą, w której były metalowe rury, wjechał w ogrodzenie i uderzył w dom. W wypadku, do którego doszło we wtorek rano w Deszcznie (woj. lubuskie), na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kierowca był pijany.

W Deszcznie kierowca opla wjechał w dom. / Lubuska policja /

Do niebezpiecznie wyglądającego wypadku doszło we wtorek o godz. 6 rano w Deszcznie koło Gorzowa Wielkopolskiego.

Kierowca opla w pewnym momencie stracił kontrolę nad autem z przyczepą, w której były metalowe rury. Zjechał na pobocze, wjechał w ogrodzenie i uderzył w budynek - relacjonuje nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Tylko szczęście sprawiło, że w tej sytuacji nikomu nic się nie stało - podkreśla policja.

Na miejscu interwencji sporo się wyjaśniło już po kilku chwilach - informuje nadkom. Jaroszewicz.

Od 54-latka, kierowcy opla, czuć było wyraźnie alkohol. Funkcjonariusze sprawdzili jego trzeźwość. Wynik wskazał, że mężczyzna ma prawie dwa promile alkoholu.

54-latek najbliższe godziny spędzi w gorzowskiej komendzie. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.