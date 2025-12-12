Już wkrótce kierowcy będą mogli skorzystać z kolejnych fragmentów budowanej drogi ekspresowej S1. Nowy odcinek połączy Bielsko-Białą (woj. śląskie) z Oświęcimiem (woj. małopolskie).

Nowy odcinek drogi ekspresowej S1, łączący Bielsko-Białą z Oświęcimiem, zostanie otwarty 19 grudnia, a dzień wcześniej inwestycję odwiedzi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Oddanie trasy umożliwi przejazd nową ekspresówką, choć do czasu ukończenia odcinka do Bierunia obowiązywać będzie ograniczenie do 3,5 tony.

Budowa napotykała na poważne trudności geologiczne, ale inwestor zapewnia, że ostatnie osunięcia skarp nie wpłyną na termin otwarcia.

Jak pisze portal bielsko-biala.pl, otwarcie nowego odcinka drogi ekspresowej S1 planowane jest na piątek 19 grudnia.

Zanim się to stanie, dzień wcześniej inwestycję ma odwiedzić minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Nowy odcinek składa się z dwóch części: Bielsko-Biała Hałcnów-Dankowice i Dankowice-Brzeszcze. Ich oddanie umożliwi finalne połączenie Bielska-Białej i Oświęcimia.

Do czasu ukończenia kolejnego fragmentu do położonego na północ od Oświęcimia Bierunia na trasie będzie obowiązywało ograniczenie do 3,5 tony. "Inwestor, wykonawca oraz politycy wciąż mają nadzieję, że przejezdność do Bierunia zostanie zapewniona w tym roku albo z niewielkim poślizgiem początkiem stycznia" - pisze bielsko-biala.pl.

Problemy geologiczne i opóźnienia

Budowa 12-kilometrowego odcinka z Bielska-Białej do Dankowic, realizowana przez Grupę Mirbud, napotkała poważne trudności. Opóźnienia, sięgające ponad roku, spowodowane były m.in. intensywnymi opadami deszczu i osuwaniem się skarp. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w rejonie Starej Wsi w listopadzie, jednak - jak zapewnia inwestor - nie wpłynie to na termin otwarcia drogi.

Portalsamorzadowy.pl pisze, że droga ekspresowa S1 między Dankowicami i węzłem Bielsko-Biała Hałcnów ma kluczowe znaczenie dla południowego układu komunikacyjnego Polski, zarówno jako część trasy na Słowację, jak i ważny węzeł integracyjny, na którym ekspresowa S1 łączy się z S52 w kierunku Cieszyna. "W przyszłości ma być do niego dociągnięty dalszy fragment S52 w stronę Krakowa" - wskazuje redakcja.

Z kolei kolejny fragment, z Bierunia w okolice Mysłowic, ma być oddany w 2027 r.