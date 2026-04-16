Już 25 kwietnia w Wiśle odbędzie się 29. edycja Biegu po Nowe Życie. To wydarzenie od 15 lat wspiera i promuje ideę transplantologii. W marszu nordic walking wezmą udział osoby po przeszczepach, lekarze, a także aktorzy, piosenkarze i ludzie mediów - wśród nich także dziennikarze RMF FM.

Organizatorzy zapowiadają, że w ostatni weekend kwietnia do Wisły przyjedzie ponad 100 osób po przeszczepach (dawców i biorców) z całej Polski. Wielu z nich będzie uczestniczyć w Biegu po Nowe Życie raz pierwszy. Jedną z takich osób będzie Monika Żmuda.

Nerka dla mnie znalazła się w Gdańsku, mimo że sama jestem z południa Polski. Wszystko potoczyło się błyskawicznie. Operacja przebiegła pomyślnie. Nerka podjęła pracę już na stole operacyjnym. Trafiłam na niesamowitych lekarzy - najlepszych specjalistów, ale przede wszystkim ludzi pełnych empatii - wspomina Żmuda. Dziś funkcjonuję jak zdrowa osoba. Pracuję, chodzę na siłownię, podróżuję, wyjeżdżam na wakacje za granicę. Po prostu żyję. Korzystam z życia i doceniam je inaczej niż kiedyś. Bo wiem, jak wiele może się zmienić... i jak wiele można odzyskać - podkreśla.

Przemysław Saleta: Coraz więcej osób to rozumie

Ambasadorem i współtwórcą Biegu po Nowe Życie jest były pięściarz Przemysław Saleta, który przed laty oddał nerkę swojej córce.

Kiedyś transplantologia była dla mnie czymś odległym. Wiedziałem, że ratuję życie, ale nie zastanawiałem się nad tym głębiej. Wszystko zmieniło się, gdy moja córka zachorowała i potrzebowała nowego narządu. To doświadczenie pokazało mi, jak ogromne znaczenie ma donacja narządów. Dziś wiem, że każdy z nas może być częścią tej historii - podkreśla Saleta. Przez 15 lat Bieg po Nowe Życie urósł do rangi ważnego społecznie projektu. Cieszę się, że coraz więcej osób rozumie, jak wielką wartością jest świadome dawstwo narządów i że możemy wspólnie budować tę świadomość - dodaje.

Bieg po Nowe Życie tak jak w poprzednich latach będzie miał formułę marszu nordic walking, który odbędzie się w centrum Wisły. Każdy uczestnik sztafety będzie miał do przejścia symboliczny dystans 1000 metrów.

W czteroosobowych drużynach spotkają się m.in. osoby po przeszczepach, lekarze, dziennikarze, gwiazdy wspierające ideę transplantologii oraz uczniowie. Wszyscy - tak jak co roku - otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

"Widzimy ogromną zmianę w świadomości społecznej"

Organizatorzy podkreślają, że sportowy wymiar wydarzenia nie jest najważniejszy. To nie rywalizacja sportowa, ale wspólnota i solidarność. Najważniejsza jest obecność i pokazanie, że transplantacja naprawdę działa - tłumaczy Arkadiusz Pilarz, dyrektor i współtwórca Biegu po Nowe Życie.

Z perspektywy 15 lat widzimy ogromną zmianę w świadomości społecznej. Coraz więcej mówi się o donacji, coraz więcej osób rozumie jej znaczenie. Rekordowe lata w polskiej transplantologii to także w części zasługa Biegu - wszystkich tych, którzy uczestniczyli i uczestniczą w wydarzeniu, oddając nam, organizatorom swoje zaangażowanie, emocje i czas - ocenia.



Z czasem wokół Biegu zaczęły powstawać kolejne inicjatywy, takie jak Fora Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ, czyli spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych - tylko w tym roku w Toruniu i Katowicach więcej o donacji i transplantacji dowiedziało się blisko 6000 uczniów. Od 2024 roku, w siedmiu edycjach wydarzenia oraz w spotkaniach w szkołach wzięło udział ponad 30 000 młodych ludzi - wylicza Pilarz.

"Wiedza, zaufanie i rozmowa przełamują bariery"

W donacji i transplantacji narządów nie chodzi wyłącznie o medycynę, choć ta stanowi jej fundament. Równie istotne są edukacja i świadoma promocja w społeczeństwie. To właśnie wiedza, zaufanie oraz otwarta rozmowa przełamują bariery i pozwalają ludziom podejmować decyzje, które mogą uratować życie innych - mówi prof. Roman Danielewicz - przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej

Bez zaangażowania społecznego nawet najbardziej zaawansowana medycyna nie będzie w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału - zauważa ekspert.