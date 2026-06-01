Jak Polacy oceniają prezydenturę Karola Nawrockiego? W sondażu dla "Rzeczpospolitej", którego uczestnicy mieli wskazać najlepszego prezydenta III RP, zajął on trzecie miejsce. Lepiej ocenione zostały prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego.

40,8 proc. respondentów jako najlepszego prezydenta wskazało Aleksandra Kwaśniewskiego, a 23,5 proc. Lecha Kaczyńskiego. Karola Nawrockiego wybrało 21,1 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Były lider "Solidarności" i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa uzyskał wynik na poziomie 3,8 proc. Za nim znaleźli się Andrzej Duda (2,4 proc.) i Bronisław Komorowski (1,7 proc.). Ostatnie miejsce zajął Wojciech Jaruzelski z wynikiem 0,1 proc. 6,6 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem".

Karol Nawrocki nie pozostaje na smyczy środowiska, które wysunęło go jako kandydata na prezydenta. Jest prezydentem niezależnym od PiS, ale łączy go wspólnota interesów w postaci odsunięcia rządów Donalda Tuska - tak wyniki sondażu komentuje w rozmowie z dziennikiem prof. Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Sondaż przeprowadzono w dniach 22-23 maja na próbie 1067 badanych.