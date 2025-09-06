Bieg po Nowe Życie kolejny raz połączył tych wszystkich, którzy chcą promować polską transplantologię. Na starcie 28. edycji tego wydarzenia pojawili się m.in. lekarze i osoby po przeszczepach, ale też aktorzy, sportowcy i dziennikarze.

28. edycja Biegu po Nowe Życie odbyła się w ogrodach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Sztafety złożone z osób po przeszczepieniach - dawców i biorców, znanych postaci świata kultury i mediów, a także lekarzy, koordynatorów transplantacyjnych i młodych ludzi z warszawskich szkół ponadpodstawowych - pokonywały w sztafetowym marszu nordic walking symboliczny kilometr. Choć czas każdej osoby był dokładnie mierzony, rywalizacja sportowa miała drugorzędne znaczenie.

Warto tu być, kibicować. Mówiłam znajomym, żeby przyjechali - mówiła reporterowi RMF FM pani Danuta - uczestniczka biegu, która oddała nerkę swojej córce. Jak tłumaczyła, chodzi o to, by propagować transplantację w całej Polsce. 

Po przeszczepach ludzie zaczynają żyć pełnią życia. To jest piękne - podkreślała pani Danuta. 

Wśród autorytetów medycyny transplantacyjnej uczestniczących w Biegu po Nowe Życie byli m.in. prof. Jarosław Czerwiński, prof. Roman Danielewicz, prof. Rafał Krenke, prof. Michał Grąt, prof. Karolina Kędzierska-Kapuza, prof. Jerzy Sieńko, prof. Piotr Kaliciński, prof. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. Michał Zakliczyński, prof. Dorota Kamińska, prof. Marek Jemielity, prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska.

Z imprezą od lat związane są gwiazdy sportu, kina i teatru. Tym razem na starcie stanęli m.in. Przemysław Saleta, Piotr Gruszka, Grażyna Wolszczak, Katarzyna Pakosińska, Jerzy Mielewski, Angelika Cichocka, Łukasz Konopka, Wojciech Błach, Viola Piekut, Łukasz Kadziewicz, Krystian Pesta, Lucyna Malec, Filip Pławiak, Michał Meyer, Joanna Kuberska, Cezary Trybański, Andrzej Nejman, Aleksandra Radwan, Jarosław Kret, Piotr Gacek, Julia Chatys i Łukasz "JURAS" Jurkowski. 

Chciałbym, żeby każdy uczestnik i kibic poczuł, że transplantacja to nie temat medyczny, ale ludzki. To decyzje, które ratują życie. Dzielenie się sobą - czy to poprzez bycie dawcą, czy poprzez wspieranie idei - jest wielką wartością - mówił Arkadiusz Pilarz - dyrektor Biegu po Nowe Życie.

Każdy uczestnik Biegu po Nowe Życie otrzymał pamiątkowy medal. Po zakończeniu rywalizacji członkowie poszczególnych sztafet pozowali do pamiątkowych zdjęć. Tym razem rewersy ich medali po przyłożeniu ich do siebie pozwalały ułożyć słowo "życie". 

Reprezentacja RMF24 z pucharem Biegu po Nowe Życie