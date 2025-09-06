Bieg po Nowe Życie kolejny raz połączył tych wszystkich, którzy chcą promować polską transplantologię. Na starcie 28. edycji tego wydarzenia pojawili się m.in. lekarze i osoby po przeszczepach, ale też aktorzy, sportowcy i dziennikarze.
28. edycja Biegu po Nowe Życie odbyła się w ogrodach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Sztafety złożone z osób po przeszczepieniach - dawców i biorców, znanych postaci świata kultury i mediów, a także lekarzy, koordynatorów transplantacyjnych i młodych ludzi z warszawskich szkół ponadpodstawowych - pokonywały w sztafetowym marszu nordic walking symboliczny kilometr. Choć czas każdej osoby był dokładnie mierzony, rywalizacja sportowa miała drugorzędne znaczenie.