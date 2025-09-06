Warto tu być, kibicować. Mówiłam znajomym, żeby przyjechali - mówiła reporterowi RMF FM pani Danuta - uczestniczka biegu, która oddała nerkę swojej córce. Jak tłumaczyła, chodzi o to, by propagować transplantację w całej Polsce.

Po przeszczepach ludzie zaczynają żyć pełnią życia. To jest piękne - podkreślała pani Danuta.

Uczestnicy Biegu po Nowe Życie / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Wśród autorytetów medycyny transplantacyjnej uczestniczących w Biegu po Nowe Życie byli m.in. prof. Jarosław Czerwiński, prof. Roman Danielewicz, prof. Rafał Krenke, prof. Michał Grąt, prof. Karolina Kędzierska-Kapuza, prof. Jerzy Sieńko, prof. Piotr Kaliciński, prof. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. Michał Zakliczyński, prof. Dorota Kamińska, prof. Marek Jemielity, prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Z imprezą od lat związane są gwiazdy sportu, kina i teatru. Tym razem na starcie stanęli m.in. Przemysław Saleta, Piotr Gruszka, Grażyna Wolszczak, Katarzyna Pakosińska, Jerzy Mielewski, Angelika Cichocka, Łukasz Konopka, Wojciech Błach, Viola Piekut, Łukasz Kadziewicz, Krystian Pesta, Lucyna Malec, Filip Pławiak, Michał Meyer, Joanna Kuberska, Cezary Trybański, Andrzej Nejman, Aleksandra Radwan, Jarosław Kret, Piotr Gacek, Julia Chatys i Łukasz "JURAS" Jurkowski.

Uczestnicy Biegu po Nowe Życie / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Chciałbym, żeby każdy uczestnik i kibic poczuł, że transplantacja to nie temat medyczny, ale ludzki. To decyzje, które ratują życie. Dzielenie się sobą - czy to poprzez bycie dawcą, czy poprzez wspieranie idei - jest wielką wartością - mówił Arkadiusz Pilarz - dyrektor Biegu po Nowe Życie.

Każdy uczestnik Biegu po Nowe Życie otrzymał pamiątkowy medal. Po zakończeniu rywalizacji członkowie poszczególnych sztafet pozowali do pamiątkowych zdjęć. Tym razem rewersy ich medali po przyłożeniu ich do siebie pozwalały ułożyć słowo "życie".

