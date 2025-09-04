W sobotę Wilanów stanie się sercem polskiej transplantologii. W 28. Biegu po Nowe Życie spotkają się pacjenci po przeszczepieniach, dawcy, lekarze i gwiazdy, by wspólnie promować świadome dawstwo narządów i pokazać, jak wiele znaczy druga szansa.

Bieg po Nowe Życie – sport, emocje i nadzieja / Materiały prasowe

Już w najbliższą sobotę 6 września w niezwykłej scenerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się 28. Bieg po Nowe Życie - wyjątkowe wydarzenie, które łączy osoby po przeszczepieniach, lekarzy, znanych artystów i mieszkańców Warszawy. Każdy krok uczestników to wyraz wsparcia dla idei transplantacji i szansa na nowe życie dla potrzebujących.

Każdy krok to wyraz wsparcia i nadziei

Chciałbym, żeby każdy uczestnik i kibic poczuł, że transplantacja to nie tylko temat medyczny, ale przede wszystkim ludzki. To decyzje, które ratują życie. Dzielenie się sobą - czy to poprzez bycie dawcą, czy wspieranie tej idei - jest ogromną wartością - podkreśla Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu po Nowe Życie.

W marszu nordic walking spotkają się osoby po przeszczepieniach, dawcy, znane postaci ze świata kultury i mediów, lekarze, koordynatorzy transplantacyjni oraz młodzież z warszawskich szkół ponadpodstawowych.

Wystartują także wszyscy ci, którzy od lat wspierają to wyjątkowe wydarzenie. Uczestnicy utworzą czteroosobowe sztafety, a każda z osób będzie miała do pokonania symboliczny kilometr. Każdy krok to świadectwo, że po przeszczepieniu można żyć, rozwijać się i marzyć - dodaje Arkadiusz Pilarz.

Znani, lekarze i pacjenci razem na trasie

Znani i nieznani razem dla idei transplantacji / Materiały promocyjne

Bieg po Nowe Życie od lat łączy różne środowiska wokół idei solidarności i wsparcia dla transplantologii. To więcej niż wydarzenie sportowe. To symbol nadziei, współpracy i wdzięczności. Każdy krok uczestników to wyraz wsparcia dla osób, które dzięki przeszczepieniom otrzymały szansę na nowe życie. Także dla dawców rodzinnych, którzy podzielili się z bliskimi cząstką siebie - podkreśla dyrektor wydarzenia.

Wśród uczestników pojawią się m.in. Przemysław Saleta, Katarzyna Pakosińska, Jerzy Mielewski, Angelika Cichocka, Łukasz Konopka, Wojciech Błach, Viola Piekut, Łukasz Kadziewicz, Krystian Pesta, Lucyna Malec, Filip Pławiak, Michał Meyer, Joanna Kuberska, Cezary Trybański, Andrzej Nejman, Aleksandra Radwan, Jarosław Kret, Piotr Gacek, Julia Chatys, Łukasz "JURAS" Jurkowski, a także po raz pierwszy Grażyna Wolszczak, Kazimierz Mazur oraz Oliwia Mikulska - Miss Polski 2025.

Na starcie nie zabraknie również autorytetów medycyny transplantacyjnej, w tym m.in. prof. Jarosława Czerwińskiego, prof. Romana Danielewicza, prof. Rafała Krenke, prof. Michała Grąta, prof. Karoliny Kędzierskiej-Kapuzy, prof. Jerzego Sieńko, prof. Piotra Kalicińskiego, prof. Małgorzaty Sobieszczańskiej-Małek, prof. Michała Zakliczyńskiego, prof. Doroty Kamińskiej, prof. Marka Jemielitego oraz prof. Marty Wawrzynowicz-Syczewskiej.

Wielkie emocje i wzruszenia w Wilanowie

Wspólna inicjatywa na rzecz transplantologii. Krystian Pesta na trasie 25. Biegi po Nowe Życie / Materiały promocyjne

Bieg po Nowe Życie to także osobiste historie. Jedną z uczestniczek będzie Dagmara H. Werra, archeolożka, która przeszła przeszczep nerki w 2019 roku.

Autoimmunologiczna choroba, najprawdopodobniej Ziarniniak Wegenera, obecnie znany jako ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, zaatakowała mój organizm i nerki stały się jej głównym celem - tłumaczy.

Choroba, dializy, przeszczep nauczyły mnie wytrwałości, cierpliwości i wiary. Dzięki przeszczepowi ponownie zredefiniowałam normalność - mówi Dagmara, dla której start w Warszawie będzie debiutem w Biegu po Nowe Życie.

Podczas wydarzenia, jak co roku, nie zabraknie emocji, wzruszeń i radości ze wspólnego działania. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą dopingować uczestników i tym samym dołączyć do grona ambasadorów idei transplantacji.

Program wydarzenia: