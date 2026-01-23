Już 26 stycznia, w Ogólnopolskim Dniu Transplantacji, Toruń stanie się centrum rozmów o transplantologii. Wydarzenie pod nazwą Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ zgromadzi w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń uczniów z 31 szkół z całego województwa. To wyjątkowa okazja, by młodzież z regionu mogła z bliska poznać tematykę donacji i transplantacji narządów, wysłuchać autorytetów medycyny oraz osób, które na własnej skórze doświadczyły drugiej szansy na życie.

Forum młodych w Bydgoszczy / Materiały prasowe

Edukacja i przełamywanie tabu

Celem Forum jest nie tylko przekazanie rzetelnej wiedzy na temat transplantologii, ale również przełamanie barier i mitów, które wciąż narastają wokół tej dziedziny medycyny.

Chcemy, by młodzi ludzie otrzymali informacje z najlepszego źródła, od lekarzy i koordynatorów transplantacyjnych, którzy każdego dnia ratują ludzkie życie - podkreśla Arkadiusz Pilarz, dyrektor Forum Młodych. To także okazja, by usłyszeć historie tych, którzy dzięki transplantacji mogą dziś realizować swoje plany i marzenia - dodaje.

Wśród prelegentów znajdą się wybitne postacie polskiej transplantologii:

Profesor Zbigniew Włodarczyk , pionier przeszczepień nerek w regionie, przed ćwierćwieczem stworzył bydgoski ośrodek transplantacyjny, który do dziś ratuje życie setkom pacjentów.

, pionier przeszczepień nerek w regionie, przed ćwierćwieczem stworzył bydgoski ośrodek transplantacyjny, który do dziś ratuje życie setkom pacjentów. Profesor Maciej Słupski , kierujący Katedrą Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego UMK.

, kierujący Katedrą Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego UMK. Profesor Wiesław Jędrzejczak, legenda polskiej hematologii i onkologii, który w 1984 roku jako pierwszy w kraju przeszczepił szpik kostny, podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Historie, które inspirują

Forum to nie tylko wykłady ekspertów, ale także spotkania z osobami, które na własnej skórze doświadczyły, czym jest życie po przeszczepie. Jedną z nich jest Joanna Gracz, która od dziewięciu lat żyje z nową wątrobą - pierwszą przeszczepioną w bydgoskim ośrodku.

Zawsze bałam się mówić o swojej chorobie, nawet w najtrudniejszych momentach leczenia. Nie chciałam, by ludzie traktowali mnie inaczej. Dziś wiem, jak ważne jest, by o tym mówić, by pokazać, że transplantacja to szansa, która zmienia życie - opowiadała Joanna w jednym z wywiadów.

Wyjątkowym gościem będzie także Przemysław Saleta, znany sportowiec, który 19 lat temu oddał nerkę swojej córce Nicole. Jego historia stała się inspiracją do powstania ogólnopolskiej inicjatywy Bieg po Nowe Życie, promującej ideę dawstwa narządów i szeroko zakrojone działania edukacyjne.

Saleta podczas Forum opowie młodzieży, jak ważne jest odpowiedzialne wykorzystywanie swojego wizerunku w sprawach społecznie istotnych.

ZOBACZ TRANSMISJĘ. POCZĄTEK: 26 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK, GODZ. 11:00

Wideo youtube

Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ to nie tylko wydarzenie edukacyjne, ale także ważny krok w kierunku budowania społecznej świadomości na temat donacji i transplantacji narządów. To szansa, by młodzi ludzie zrozumieli, jak wielką wartość ma dar życia i jak wiele zależy od naszej otwartości oraz gotowości do niesienia pomocy innym.