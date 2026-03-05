Forum Młodych - "Bo nowe jest nadzieją" już dziś w katowickim Spodku. Wydarzenie, w którym wezmą udział uczniowie z 31 szkół województwa śląskiego, zbiega się z wyjątkową rocznicą: dokładnie 15 lat temu, 5 marca 2011 roku, w Wiśle odbył się pierwszy "Bieg po Nowe Życie" promujący ideę donacji i transplantacji narządów. Spotkanie młodzieży w Spodku symbolicznie rozpoczyna jubileuszowy cykl tej inicjatywy.

Ponad 20 osób po transplantacji było z nami na Forum Młodych w Toruniu / Materiały prasowe

W tym roku Forum ponownie zawita do Katowic, a na widowni w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek zasiądą uczniowie nie tylko z miasta gospodarza, ale także z Zabrza, Bielska-Białej, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Tychów, Sosnowca, Mysłowic i Gliwic. Data spotkania nie jest przypadkowa - dokładnie 5 marca mija rocznica pierwszego "Biegu po Nowe Życie", inicjatywy promującej ideę donacji i transplantacji. Jubileuszowe wydarzenie w Spodku otwiera więc symbolicznie kolejny rozdział tej ważnej społecznej rozmowy.

Podstawowym celem Forum jest przybliżenie młodzieży tematu transplantacji narządów, przekazanie najważniejszych faktów i liczb, ale przede wszystkim pokazanie, jak ogromne znaczenie ma decyzja o donacji - podkreśla Arkadiusz Pilarz, dyrektor Katowickiego Forum Młodych. Chcemy, by młodzi ludzie zobaczyli, że dzięki takim decyzjom można podarować komuś drugie życie.

Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ w Toruniu / Materiały prasowe

Wśród prelegentów znajdą się wybitni specjaliści: prof. Roman Danielewicz, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, prof. Jarosław Czerwiński z Poltransplantu, prof. Robert Król z katowickiej kliniki transplantacyjnej oraz dr hab. Bogumił Wowra z Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Gościem specjalnym będzie Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Najważniejszymi bohaterami Forum będą jednak osoby, które dzięki transplantacji otrzymały szansę na nowe życie. Jedną z nich jest Rafał Kątny, który po przeszczepie wątroby wrócił do pełni sił w zaledwie dwa tygodnie. Nagle okazało się, że znowu mogę wszystko! - mówi z uśmiechem. Miesiąc po przeszczepie samodzielnie wsiadłem do tramwaju, dwa miesiące później poleciałem samolotem i wróciłem do pracy. Dziś jestem w pełni zdrowym człowiekiem.

Katowice od lat są miastem dialogu - społecznego, gospodarczego i międzynarodowego. Forum Młodych w Spodku to nie tylko wydarzenie edukacyjne, ale przede wszystkim lekcja empatii i odwagi do podejmowania świadomych decyzji oraz niesienia pomocy innym - podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. Dziękuję wszystkim, którzy dzielą się swoimi historiami i pokazują, że nowe naprawdę jest nadzieją. To niezwykle cenna lekcja dla młodego pokolenia.

Forum Młodych - "Bo nowe jest nadzieją" zaczyna sie o 11:00. Możecie je śledzić poniżej:

Wideo youtube