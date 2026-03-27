W Sosnowcu (woj. śląskie) rozpoczyna się termomodernizacja sześciu szkół podstawowych i jednego przedszkola. W piątek władze miasta podpisały umowę z wykonawcami. Wartość inwestycji przekracza 32 mln zł, z czego znaczną część stanowią środki unijne.
Prace obejmą Szkoły Podstawowe nr 6, 10, 11, 18, 20, 29 oraz Przedszkole Miejskie nr 34. Modernizacja będzie kompleksowa - od docieplenia ścian, dachów i fundamentów, przez wymianę okien i drzwi, po modernizację instalacji technicznych, w tym wodno-kanalizacyjnych. We wszystkich placówkach pojawią się instalacje fotowoltaiczne oraz ogrody deszczowe, które pozwolą na retencję i ponowne wykorzystanie wód opadowych.
Roboty mają ruszyć po przekazaniu placów budowy i będą prowadzone równolegle we wszystkich obiektach. Zakończenie prac planowane jest na trzeci lub czwarty kwartał roku. Inwestycja będzie realizowana bez zamykania szkół i przedszkola - najbardziej uciążliwe prace mają być wykonywane poza godzinami zajęć.
Miasto podzieliło zamówienie między czterech wykonawców, by zwiększyć szanse na terminowe zakończenie inwestycji. To kolejny etap programu modernizacji infrastruktury oświatowej w Sosnowcu - od 2016 roku miasto przeznaczyło na ten cel ponad 80 mln zł, obejmując termomodernizacją 29 budynków. Po zakończeniu obecnych prac łączne nakłady przekroczą 110 mln zł.
W kolejce czeka jeszcze kilkanaście innych obiektów. Władze Sosnowca zapowiadają, że kolejne inwestycje będą uzależnione od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, głównie unijnych.