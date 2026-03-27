W Sosnowcu (woj. śląskie) rozpoczyna się termomodernizacja sześciu szkół podstawowych i jednego przedszkola. W piątek władze miasta podpisały umowę z wykonawcami. Wartość inwestycji przekracza 32 mln zł, z czego znaczną część stanowią środki unijne.

Prace obejmą Szkoły Podstawowe nr 6, 10, 11, 18, 20, 29 oraz Przedszkole Miejskie nr 34. Modernizacja będzie kompleksowa - od docieplenia ścian, dachów i fundamentów, przez wymianę okien i drzwi, po modernizację instalacji technicznych, w tym wodno-kanalizacyjnych. We wszystkich placówkach pojawią się instalacje fotowoltaiczne oraz ogrody deszczowe, które pozwolą na retencję i ponowne wykorzystanie wód opadowych.

Roboty mają ruszyć po przekazaniu placów budowy i będą prowadzone równolegle we wszystkich obiektach. Zakończenie prac planowane jest na trzeci lub czwarty kwartał roku. Inwestycja będzie realizowana bez zamykania szkół i przedszkola - najbardziej uciążliwe prace mają być wykonywane poza godzinami zajęć.

Wykonawców będzie czterech

Miasto podzieliło zamówienie między czterech wykonawców, by zwiększyć szanse na terminowe zakończenie inwestycji. To kolejny etap programu modernizacji infrastruktury oświatowej w Sosnowcu - od 2016 roku miasto przeznaczyło na ten cel ponad 80 mln zł, obejmując termomodernizacją 29 budynków. Po zakończeniu obecnych prac łączne nakłady przekroczą 110 mln zł.

W kolejce czeka jeszcze kilkanaście innych obiektów. Władze Sosnowca zapowiadają, że kolejne inwestycje będą uzależnione od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, głównie unijnych.