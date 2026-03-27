Gliwicki samorząd wprowadza regularne kursy meleksów na dwóch największych cmentarzach w mieście - Centralnym oraz Lipowym. Bezpłatne przejazdy mają ułatwić odwiedzanie grobów osobom starszym i z ograniczoną mobilnością.

Jak informuje magistrat, meleksy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych będą kursować tylko po głównych alejkach obu nekropolii. Trasy zostały wyznaczone tak, by umożliwić dotarcie jak najbliżej poszczególnych kwater. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców - rozległe tereny cmentarzy często stanowią barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się.

Kursy ruszają już w najbliższą sobotę.

Meleksy będą jeździły w godz. 8:00 - 15:00 :

28 marca (przed Wielkanocą),

11 kwietnia,

9 maja,

23 maja (przed Dniem Matki),

13 czerwca,

11 lipca,

8 sierpnia,

12 września,

10 października,

26-30 października (przed Wszystkimi Świętymi),

14 listopada,

i 22-23 grudnia (przed Świętami Bożego Narodzenia).

Pilotażowy program kursów meleksów przeprowadzono jesienią ubiegłego roku. Po pozytywnym odbiorze mieszkańców, miasto zdecydowało się na stałe wprowadzenie tej formy wsparcia. Charakterystyczne żółte pojazdy z niską podłogą i kilkoma miejscami siedzącymi cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Cmentarz Centralny znajduje się między ul. Kozielską a Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88), natomiast Cmentarz Lipowy położony jest we wschodniej części miasta, przy lesie komunalnym. Długość tras meleksów na obu cmentarzach wynosi około 1,5 km.