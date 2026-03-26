W najbliższy weekend w centrum Rybnika odbędzie się wielkanocny jarmark nawiązujący do patrona miasta i bazyliki - św. Antoniego, lokalnie nazywanego Antoniczkiem. Wydarzenie ma na celu promocję lokalnego rzemiosła i tradycji.

Przy Placu Jana Pawła II atrakcje zaczną się już w piątek 27 marca.

Wśród nich m.in. opowieści Marka Szołtyska o śląskich tradycjach wielkanocnych czy spotkanie z Panem Babcią, który poczęstuje śląską babką piaskową z prodiża.

W sobotę Koło Gospodyń Wiejskich z Gierałtowic zaprezentuje tradycje kraszanek, a rybnicki cukiernik Karol Ciecior przygotuje czekoladową bombę wielkanocną.

Na niedzielę przygotowano m.in. spotkanie dla dzieci z pultym Ewaldym i Marzankom - Ślōnsko wiosna ze Ślōnskom Bajarkom. Tego samego dnia klub seniora "Senior+ Północ"- zaprezentuje uszyte samodzielnie ubrania ludowe rybniczanek z początku XX wieku.

Od 27 do 29 marca wieczorami na wieżach bazyliki będą pokazywane wielkanocne mappingi. Działać będzie również karuzela wenecka.

Na rybnickim rynku od poniedziałku trwa Wielkanocny Geszeft z Rybnika, gdzie prezentują się lokalni rzemieślnicy.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie koncert "Pasja według tekstów dawnych. Nowa Muzyka na orkiestrę symfoniczną, chór i solistów" w bazylice św. Antoniego, zaplanowany na środę, 1 kwietnia.

Miasto zachęca do korzystania z transportu publicznego, a kierowców prosi o wybieranie parkingów oddalonych od Placu Jana Pawła II. W aplikacji Halo!Rybnik dostępna jest lista parkingów w centrum. Dla bezpieczeństwa uczestników zamknięta zostanie ul. Na Górze. Komunikacja Miejska Rybnik uruchomi dodatkowe kursy autobusów z przystanku przy bazylice po godz. 23.