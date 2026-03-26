Już 9 maja na placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej odbędzie się wyjątkowy pokaz mody. Projektantka Joanna Decowska zaprezentuje kolekcję inspirowaną Wielkim Piecem Huty „Pokój”, jednym z najważniejszych zabytków przemysłowych Górnego Śląska.

Ta wyjątkowa kolekcja powstaje w pracowni w Chorzowie i stanowi odejście od dotychczasowych inspiracji folklorem. Tym razem projektantka sięgnęła po motywy przemysłowe, wykorzystując surowe formy i materiały.

Wśród projektów znajdą się suknie, kurtki, spodnie, nakrycia głowy, rękawice, a nawet maski hutnicze. Część elementów powstaje z materiałów z recyklingu, co nawiązuje do procesu technologicznego wielkiego pieca.

To zupełnie inne doświadczenie projektowe. Wymagało zmierzenia się z formą, która jest twarda, szorstka i nieoczywista- podkreśla Joanna Decowska.

Hołd dla ludzi pracy

Charakterystyczną cechą kolekcji jest dosłowne wykorzystanie motywów industrialnych. W projektach pojawiają się formy inspirowane konstrukcją pieca, instalacjami technicznymi oraz wyposażeniem huty.

Jednym z najbardziej oryginalnych elementów jest gorset nawiązujący do zwoju metalowego kabla.

To jest wielki zwój grubego kabla metalowego i jak byłam na piecu, zrobiłam sobie zdjęcie i potem bez przerwy cały czas miałam w głowie, że muszę oddać ogrom tego zwoju na jakiejś sylwetce. I tak powstała jedna z moich ulubionych, ręcznie robionych rzeczy. Gorset w kształcie szpulki już jest, teraz będzie patynowany, zyska wygląd taki, jak mają te oryginalne elementy z pieca – mówi projektantka w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek.





Kolorystyka kolekcji odwołuje się do przemysłowego krajobrazu – dominują czernie, brązy, odcienie rdzy, pomarańcze i zielenie. Zależało mi na tym, by oddać hołd ludziom pracy i historii całych rodzin związanych z hutą - podkreśla Decowska.

Rewitalizacja Wielkiego Pieca

Pokaz mody towarzyszy rewitalizacji Wielkiego Pieca Huty „Pokój”. Inwestycja o wartości około 81 mln zł obejmuje prace konserwatorskie i adaptację obiektu do nowych funkcji publicznych.

Po zakończeniu prac Wielki Piec ma pełnić funkcje edukacyjne, wystawiennicze i turystyczne.

Pokaz 9 maja będzie pierwszą publiczną prezentacją kolekcji Joanny Decowskiej i jednym z pierwszych wydarzeń nowego etapu funkcjonowania Wielkiego Pieca jako przestrzeni otwartej dla mieszkańców i odwiedzających.