Gala oscarowa od 2029 r. będzie odbywać się w nowej siedzibie. Rozdanie nagród zostanie przeniesione do Peacock Theater w Los Angeles. Co więcej, w tym samym roku prawa do transmisji wydarzenia przejmie platforma YouTube.

Od 2029 r. gala oscarowa będzie odbywać się w nowym miejscu (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Co zmieni się w 2029 roku?

Gala rozdania Oscarów od 2002 roku odbywa się w Dolby Theatre - w samym sercu Hollywood w Los Angeles. Wyjątek stanowił 2021 rok, gdy pandemia COVID-19 wymusiła zmianę miejsca. Po raz ostatni w tym miejscu Oscary rozdane zostaną przy okazji zaplanowanej na 2028 roku jubileuszowej, setnej edycji tej imprezy. Edycja numer 101 transmitowana będzie już z Peacock Theater.

Nowe miejsce to jednak nie jedyna zmiana, jaka czeka rozdanie Oscarów. W 2029 r. prawa do transmisji wydarzenia przejmie platforma YouTube.

Skąd decyzja o zmianie miejsca?

Jak poinformowała Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, decyzja o zmianie miejsca jest częścią wieloletniej współpracy z firmą AEG, która zarządza kompleksem L.A. Live, gdzie znajduje się Peacock Theater. W L.A. Live odbywają się także rozdania nagród Grammy i Emmy.

W ramach współpracy Akademii i AEG, firma zobowiązała się do kompleksowego ulepszenia kina, w tym modernizacji sceny, systemów nagłośnienia i oświetlenia, holów, zaplecza scenicznego oraz innych obszarów o kluczowym znaczeniu dla realizacji produkcji. Wykonywane to będzie w ścisłej współpracy z Akademią, by móc uwzględnić specjalnie zaprojektowane elementy niezbędne do zorganizowania ceremonii rozdania Oscarów - o czym pisze portal The Hollywood Reporter.

"Jesteśmy podekscytowani możliwością nawiązania współpracy z tak potężnym światowym graczem, jak AEG. Ich osiągnięcia w zakresie budowy i prowadzenia zaawansowanych technologicznie obiektów widowiskowych nie mają sobie równych. W związku ze 101. ceremonią rozdania Oscarów i przyszłymi wydarzeniami Akademia z niecierpliwością oczekuje ścisłej współpracy z AEG, aby kompleks L.A. Live stał się idealnym miejscem dla naszej globalnej uroczystości poświęconej kinematografii, zarówno dla widzów obecnych na sali, jak i dla fanów filmowych na całym świecie" - oświadczyli dyrektor generalny Akademii Bill Kramer oraz prezes Akademii Lynette Howell Taylor.

"Kompleks L.A. Live powstał po to, by gościć wydarzenia kształtujące kulturę, a nie ma większej światowej sceny niż ceremonia rozdania Oscarów. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Akademią, aby na nowo wyobrazić sobie, jak ceremonia rozdania Oscarów może wyglądać i jakie wrażenia może wywoływać w nadchodzących latach. Razem stworzymy przestrzeń, która będzie celebrować kreatywność, honorować doskonałość i zapewni niezapomniane wrażenia miłośnikom kina na całym świecie" - dodaje Todd Goldstein, dyrektor ds. przychodów w AEG.