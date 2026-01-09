W czwartkowym losowaniu Lotto padła "szóstka"! Szczęśliwy gracz zgarnie niemal 18 milionów złotych.
- W czwartkowym losowaniu Lotto padły liczby 9, 12, 21, 25, 44 i 48, które poprawnie wytypował jeden szczęśliwy gracz z Częstochowy.
- Wygrana tego gracza wyniosła niemal 18 mln zł. To rekord w historii Częstochowy.
- Kumulacja rosła przez osiem losowań, zanim w końcu została rozbita.
Liczby, które padły w czwartkowym losowaniu Lotto, to 9, 12, 21, 25, 44 i 48. Poprawnie wytypował je jeden gracz. Wzbogaci się dzięki temu o 17 908 755,20 zł.
Wiadomo, że "szóstka" padła w Częstochowie. Szczęśliwiec zagrał w punkcie Lotto przy ul. Równoległej 38/40. Sam wskazał liczby na blankiecie.
Wygrana w wysokości 17 908 755,20 zł to rekord odnotowany w grach Lotto w Częstochowie.
We wczorajszym losowaniu padło również m.in. 88 "piątek" (po 4728,60 zł) i 4606 "czwórek" (po 137 zł).
Rozbita w czwartek kumulacja rosła od ośmiu losowań.
Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.
Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.
