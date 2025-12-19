Czwartkowe losowanie Lotto przyniosło duże emocje i ogromne wygrane. Jeden z graczy z Władysławowa wzbogaci się o ponad 17 milionów złotych, a szczęśliwiec z Koszalina zgarnął milion złotych w Lotto Plus.

/ Shutterstock

W czwartkowym losowaniu Lotto padła główna wygrana w wysokości 17 046 880,90 zł.

Szczęśliwy kupon został wysłany we Władysławowie - to najwyższa wygrana w historii tego miasta.

Zwycięzca zagrał systemem, skreślając 11 liczb, co przyniosło mu dodatkowe wygrane niższego stopnia.

W Lotto Plus padła szóstka warta 1 mln zł - kupon zakupiono w Koszalinie.

W obu grach odnotowano także liczne wygrane niższego stopnia.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W czwartkowy wieczór 18 grudnia w Lotto wylosowane zostały liczby: 26, 20, 38, 33, 10 oraz 37. Okazały się one szczęśliwe dla jednej osoby, która zgarnęła całą pulę kumulacji wynoszącą aż 17 046 880,90 zł. To absolutny rekord dla Władysławowa, gdzie został wysłany zwycięski kupon.

W tym samym losowaniu Lotto Plus padła szóstka o wartości 1 miliona złotych. W Lotto Plus wylosowano liczby: 1, 15, 13, 11, 43, 2. Szczęśliwy kupon został zakupiony w Koszalinie.

System gry przyniósł dodatkowe wygrane

Zwycięzca zagrał systemem, skreślając aż 11 liczb. Dzięki temu, oprócz głównej wygranej, zdobył także dodatkowe nagrody za trójki, czwórki i piątki. Łączna wartość tych dodatkowych wygranych wyniosła 186 846 zł. To pokazuje, że gra systemowa może znacząco zwiększyć szanse na wygraną oraz wysokość nagród. W Lotto Plus zwycięski zakład zawarto metodą chybił trafił.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od wygranej w Lotto pobierany jest 10-procentowy podatek. Oznacza to, że zwycięzca z Władysławowa otrzyma na swoje konto około 15,3 miliona złotych.

Wygrane niższego stopnia

Czwartkowe losowanie przyniosło także wiele wygranych niższego stopnia. W Lotto padły 82 piątki, z których każda warta była 4872,70 zł. Trafienie czterech liczb oznaczało wygraną w wysokości 239,10 zł. W Lotto Plus odnotowano 50 piątek, za które gracze otrzymają po 3,5 tysiąca złotych.

Wygrana w wysokości ponad 17 milionów złotych to absolutny rekord dla Władysławowa. Dotychczas miasto nie mogło pochwalić się tak wysoką wygraną w historii Lotto.