W tak wysoką wygraną aż trudno uwierzyć – mieszkaniec stanu Arkansas w południowo-wschodniej części USA zgarnął ponad 1,8 mld dolarów w loterii Powerball. Tym samym zakończyła się seria 46 losowań bez głównej nagrody – poinformowała w czwartek agencja Associated Press.
- Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów (przed odjęciem podatków) w loterii Powerball.
- To czwarta najwyższa wygrana w historii amerykańskich loterii.
- Zwycięzca może wybrać jednorazową wypłatę ok. 834 mln dolarów lub 30 rat.
- Powerball działa w 45 stanach USA, Dystrykcie Kolumbii, Portoryko i na Wyspach Dziewiczych, a zyski przeznaczane są m.in. na edukację.
Wygrywającymi liczbami w środowym losowaniu okazały się: 4, 25, 31, 52 i 59, a Powerball to 19.
To czwarta co do wielkości wygrana w historii loterii w Stanach Zjednoczonych. Poprzednio nagrodę w Wigilię Bożego Narodzenia wylosowano w 2011 r.
Wcześniej sześć zwycięskich liczb zostało wytypowanych na początku września, a wygrana wyniosła 1,787 mld dolarów. Od tego czasu w 46 kolejnych losowaniach nikt nie zdobył głównej nagrody.
Szanse na wygraną w Powerball wynoszą 1 do 292,2 mln. Zwycięzca może zdecydować się na jednorazową wypłatę, szacowaną w tym wypadku na około 834 mln dolarów, lub wypłatę wygranej w 30 ratach. Podawane kwoty nie uwzględniają podatków.
Najwyższa wygrana w loterii Powerball padła w 2022 r. i wynosiła 2,04 mld dolarów. Zwycięski los został kupiony w Kalifornii, a jego właściciel zdecydował się na jednorazową wypłatę w wysokości 997,6 mln dolarów.
Powerball jest dostępny w 45 stanach, Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbia), Portoryko oraz na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Nadzór nad loterią sprawuje Multi-State Lottery Association, organizacja non profit zrzeszająca loterie stanowe. Zyski są przeznaczane przez stany między innymi na wsparcie edukacji publicznej.
Zestawienie najwyższych wygranych w loteriach przedstawia się następująco:
- 2,04 miliarda USD - Powerball - 7 listopada 2022 - Kalifornia;
- 1,817 miliarda USD - Powerball - 24 grudnia 2025 - Arkansas;
- 1,787 miliarda USD - Powerball - 6 września 2025 - Missouri, Teksas;
- 1,765 miliarda USD - Powerball - 11 października 2023 - Kalifornia ;
- 1,602 miliarda USD - Mega Millions - 8 sierpnia 2023 - Floryda;
- 1,586 miliarda USD - Powerball - 13 stycznia 2016 - Kalifornia, Floryda, Tennessee;
- 1,537 miliarda USD - Mega Millions - 23 października 2018 - Karolina Południowa;
- 1,348 miliarda USD - Mega Millions - 13 stycznia 2023 - Maine;
- 1,337 miliarda USD - Mega Millions - 29 lipca 2022 - Illinois;
- 1,326 miliarda USD - Powerball - 6 kwietnia 2024 - Oregon.