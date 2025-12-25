W tak wysoką wygraną aż trudno uwierzyć – mieszkaniec stanu Arkansas w południowo-wschodniej części USA zgarnął ponad 1,8 mld dolarów w loterii Powerball. Tym samym zakończyła się seria 46 losowań bez głównej nagrody – poinformowała w czwartek agencja Associated Press.

Padła główna wygrana w loterii Powerball / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów (przed odjęciem podatków) w loterii Powerball.

To czwarta najwyższa wygrana w historii amerykańskich loterii.

Zwycięzca może wybrać jednorazową wypłatę ok. 834 mln dolarów lub 30 rat.

Powerball działa w 45 stanach USA, Dystrykcie Kolumbii, Portoryko i na Wyspach Dziewiczych, a zyski przeznaczane są m.in. na edukację .

Szczęśliwe numery

Wygrywającymi liczbami w środowym losowaniu okazały się: 4, 25, 31, 52 i 59, a Powerball to 19.

To czwarta co do wielkości wygrana w historii loterii w Stanach Zjednoczonych. Poprzednio nagrodę w Wigilię Bożego Narodzenia wylosowano w 2011 r.

Wcześniej sześć zwycięskich liczb zostało wytypowanych na początku września, a wygrana wyniosła 1,787 mld dolarów. Od tego czasu w 46 kolejnych losowaniach nikt nie zdobył głównej nagrody.

Jednorazowa wypłata albo raty

Szanse na wygraną w Powerball wynoszą 1 do 292,2 mln. Zwycięzca może zdecydować się na jednorazową wypłatę, szacowaną w tym wypadku na około 834 mln dolarów, lub wypłatę wygranej w 30 ratach. Podawane kwoty nie uwzględniają podatków.

Najwyższa wygrana w loterii Powerball padła w 2022 r. i wynosiła 2,04 mld dolarów. Zwycięski los został kupiony w Kalifornii, a jego właściciel zdecydował się na jednorazową wypłatę w wysokości 997,6 mln dolarów.

Loteria nie jest dostępna we wszystkich stanach

Powerball jest dostępny w 45 stanach, Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbia), Portoryko oraz na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Nadzór nad loterią sprawuje Multi-State Lottery Association, organizacja non profit zrzeszająca loterie stanowe. Zyski są przeznaczane przez stany między innymi na wsparcie edukacji publicznej.

Najwyższe wygrane w amerykańskich loteriach

