Dwie "szóstki" (każda o wartości przekraczającej 1,5 miliona złotych) padły w weekend w Lotto. Choć losowanie odbyło się 13 września, data nie okazała się pechowa.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Matusewicz / East News

W sobotnim losowaniu Lotto padły liczby: 3, 13, 14, 18, 25, 27. Poprawnie wytypowały je dwie osoby.

Jeden szczęśliwiec zagrał na chybił trafił w punkcie Lotto przy ul. Zegrzyńskiej 7 w Jabłonnie na Mazowszu. W ten sposób zdobył 1 595 904,70 zł. To pierwsza wysoka wygrana odnotowana pod tym adresem.

Druga "szóstka" padła w kolekturze przy ul. Surzyńskiego 11a w Kościanie (woj. wielkopolskie). Tam również gracz zaufał losowi i wybrał metodę na chybił trafił.

We wtorek odbędą się losowania Lotto i Lotto Plus, w których można zagrać o odpowiednio 2 000 000 zł i 1 000 000 zł.

Najwyższe wygrane w Lotto

Najwyższa wygrana w historii Lotto padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.